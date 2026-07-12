La finalul partidei, Nuno Campos a transmis că rezultatul nu schimbă planurile echipei și că obiectivul rămâne construirea unei identități puternice înaintea debutului din Superligă.

Portughezul va debuta oficial pe banca lui Dinamo pe 19 iulie, în deplasare cu Petrolul, de la ora 19:30.

„Am încercat câteva lucruri diferite față de ceea ce fac de obicei, tocmai pentru a înțelege mai bine caracteristicile jucătorilor. În presezon se muncește foarte mult, iar unii fotbaliști sunt obosiți. La fiecare meci avem lucruri bune pe care să construim și aspecte pe care trebuie să le corectăm”, a spus Campos.

Nuno Campos: „Toată lumea din club știe ce posturi trebuie acoperite”

Antrenorul dinamovist a recunoscut că înfrângerea nu este pe placul nimănui, însă a explicat că echipa este încă în plin proces de formare.

„Nu ne-am dorit acest rezultat. La Dinamo mentalitatea trebuie să fie aceea de a câștiga fiecare meci. Construim un stil de joc, o identitate și o mentalitate puternică. Sunt multe lucruri noi pentru jucători și este normal să apară greșeli. Cu timpul vom fi o echipă mai bună.”

Nuno Campos a vorbit și despre campania de transferuri, explicând că lotul mai are nevoie de întăriri.

„Toată lumea din club știe ce posturi trebuie acoperite. Uneori nu este ușor să aduci jucători și trebuie să avem răbdare. Este un maraton, nu contează doar primul meci al sezonului.”

Anunț despre George Pușcaș

Tehnicianul a oferit un update și despre George Pușcaș, aflat în recuperare după accidentare.

„Pușcaș este într-un proces de recuperare. A fost la Londra pentru tratament și face tot posibilul să revină cât mai repede. Nu putem grăbi lucrurile, pentru că riscăm probleme mai mari.”

Campos a mai vorbit despre importanța suprafețelor de joc și a recunoscut că pune presiune pe conducerea clubului pentru a avea condiții cât mai bune.

„Pentru mine, gazonul este instrumentul principal pentru a juca fotbal. Dacă terenul nu este bun, totul devine mai dificil. Pun mare presiune pentru a avea un gazon bun atât la antrenamente, cât și la meciuri.”

Dinamo va debuta oficial în noul sezon duminică, 19 iulie. „Câinii” se vor duela în deplasare la Ploiești, împotriva Petrolului, de la ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.