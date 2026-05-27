Transferul lui Guglielmo Vicario la Inter Milan a picat, deși portarul lui Tottenham Hotspur era considerat principala țintă pentru înlocuirea lui Yann Sommer.

Presa italiană anunțase recent că Inter și Vicario ajunseseră la un acord, însă jurnalistul Gianluca Di Marzio susține acum că mutarea nu se va mai realiza.

Tottenham nu mai este dispusă să renunțe la goalkeeperul italian, mai ales după finalul pozitiv de sezon.

Chivu merge pe mâna lui Josep Martinez

Vicario, titular la Spurs din 2023, a fost cumpărat de londonezi de la Empoli pentru 18,5 milioane de euro și este evaluat în prezent la 23 de milioane de euro.

După eșecul negocierilor, Inter și Cristi Chivu au decis să îi acorde încredere lui Josep Martinez, portarul adus vara trecută de la Genoa.

Spaniolul a fost utilizat în Cupa Italiei, Serie A și Supercupa Italiei și a lăsat o impresie bună staff-ului tehnic. În cele 10 meciuri disputate în actualul sezon, Martinez a primit șase goluri și a bifat cinci partide fără gol încasat.

Portarul crescut de academia Barcelonei a fost transferat de Inter în vara lui 2024 pentru aproximativ 14 milioane de euro, iar acum este văzut drept succesorul lui Yann Sommer între buturile campioanei Italiei.