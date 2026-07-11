Matteo Darmian rupe tăcerea după despărțirea de Inter. Ce a spus despre impactul lui Cristi Chivu

„Sincer, nu știu care ar putea fi viitorul meu. Știu doar că am petrecut o perioadă superbă la Inter și că am obținut tot ceea ce îmi doream de la fotbal și de la viață. Acum este sigur că vreau să continui să joc, pentru că mă simt cu adevărat bine. În Italia sau în străinătate? Sigur în Italia” , a transmis Darmian.

După ce a părăsit tabăra nerazzurrilor din postura de jucător liber de contract, Matteo Darmian a clarificat planurile sale de viitor. Deși conducerea milaneză i-a propus o funcție în staff-ul administrativ, italianul își dorește să rămână pe teren. Potrivit interviului acordat lui Bruno Longhi pentru emisiunea „Apericalcio”, apărătorul vizează un angajament tot în Serie A.

Cristi Chivu, factorul decisiv pentru revenirea echipei

Fundașul a rememorat perioada plină de succese de pe „Giuseppe Meazza”, unde a cucerit trei titluri de campion. Ultimul dintre ele, obținut în stagiunea recent încheiată.

Italianul a subliniat legătura excelentă cu antrenorii care s-au perindat pe banca tehnică, de la Antonio Conte la Simone Inzaghi, evidențiind totodată aportul lui Cristi Chivu în redresarea moralului vestiarului într-o perioadă critică.

„Apoi a venit Cristian Chivu, care a fost foarte priceput să înțeleagă momentul, cât de mult cântărea eșecul din Champions League, și ne-a oferit imediat ceea ce aveam nevoie. S-a integrat exact cum trebuia, iar grupul a receptat mesajul. Un grup puternic și valoros: împreună am revenit la victorii”, a zis jucătorul.

În încheiere, fostul internațional italian a vorbit la superlativ despre Henrikh Mkhitaryan, al cărui contract cu echipa a fost prelungit. „Un campion pe teren și în afara lui, sunt foarte bucuros că și-a reînnoit înțelegerea, Inter și fanii săi pot continua să se bucure de un mare campion. În ceea ce mă privește pe mine, repet, îmi va fi dor de tot, pentru că au fost șase ani importanți”, a conchis Darmian.