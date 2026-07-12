Nordicii au deschis scorul în minutul 36 prin Schjelderup, dar englezii au egalat în prelungirile primei reprize prin Jude Bellingham. Norvegia a avut un gol anulat în actul secund, iar meciul s-a decis în prelungiri, când Jude Bellingham a făcut ”dubla”.

Erling Haaland, discurs emoționant după eliminarea Norvegiei

Erling Haaland a avut un discurs emoționant după ce Norvegia a fost eliminată de la turneul final.

Atacantul lui Manchester City s-a declarat mândru de performanțele norvegienilor și crede că întregul parcurs al ”Vikingilor” de la turneul final poate fi o sursă de inspirație pentru tinerii din Norvegia.

”Au fost cele mai frumoase săptămâni și cea mai frumoasă călătorie din întreaga mea viață. Totul a fost ireal și încă îmi este greu să conștientizez ce s-a întâmplat. La final rămâne un sentiment de gol. Dacă mă gândesc la aceste 40 de zile, au fost pur și simplu nebune.

A fost incredibil. Rezultatele sunt un lucru. Să învingi Brazilia este un lucru, dar cred că ceea ce mă emoționează cel mai mult este felul în care am pus Norvegia pe harta fotbalului. Cred că asta a schimbat Norvegia. Cred că m-a schimbat și pe mine.

Încă îmi este greu să procesez tot acest spectacol, acest carusel emoțional pe care l-am trăit în ultimele șase săptămâni, pentru că s-au întâmplat atât de multe. Au fost atât de multe momente, atât de multe emoții.

Cred că și norvegienii apreciază enorm ceea ce am realizat. Sper că această experiență i-a unit pe oameni. Trebuie să fim mândri, dar în același timp să învățăm din tot ce am trăit.

La final, sunt pur și simplu mândru. Am fost mândru pe tot parcursul turneului. Nici nu mai știu ce să spun, pentru că am vorbit atât de mult aici, în Statele Unite. Acum sunt obosit și cred că este timpul pentru o vacanță.

După ce am ajuns în sferturile de finală cu Norvegia și acum plec în vacanță, pot spune că viața mea este destul de frumoasă. Îmi place unde sunt acum și mă aflu într-un moment foarte bun.

Încă îmi este greu să realizez tot ce s-a întâmplat. A fost foarte multă presiune și foarte multă emoție. Asta schimbă Norvegia. Mă schimbă și pe mine. Construim ceva important în Norvegia, iar acum este vorba despre a menține acest nivel. Am demonstrat că suntem una dintre cele mai bune echipe din lume. Am arătat asta împotriva Braziliei și cred că am demonstrat-o și astăzi.

Această generație este extraordinară. Sper ca tot ceea ce am realizat să-i motiveze și pe tinerii de acasă, din Norvegia. Să le arate că este posibil să joci pe cea mai mare scenă a fotbalului purtând tricoul naționalei Norvegiei”, a spus Erling Haaland.

Erling Haaland: ”Anglia poate deveni campioană mondială!”

În ceea ce privește eșecul cu Anglia și faptul că Norvegia a primit două goluri din partea lui Jude Bellingham, fostul său coleg de la Borussia Dortmund, Haaland a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului lui Real Madrid.

De altfel, Haaland a mărturisit că, în opinia sa, Anglia poate deveni noua campioană mondială.

”Jude este un prieten foarte bun. Am petrecut doi ani extraordinari împreună la Dortmund. Suntem prieteni apropiați și este un om extraordinar.

Nu sunt deloc surprins că a marcat astăzi și că evoluează la nivelul acesta. Este un fotbalist incredibil, iar Anglia este norocoasă să aibă un astfel de jucător.

Da, Anglia poate deveni campioană mondială, de ce nu? Am câțiva prieteni la Manchester City care joacă pentru Anglia. Bineînțeles că îmi doresc să aibă un parcurs cât mai bun”, a adăugat Haaland.