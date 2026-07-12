Horațiu Moldovan și-a încheiat împrumutul la Real Oviedo și a revenit la Atletico Madrid, formație care nu își dorește să îl mai păstreze.

Portarul român este dorit de o formație din afară, iar echipa lui Diego Simeone s-ar fi înțeles pentru transferul jucătorului de 28 de ani.

Unde va merge Horațiu Moldovan: aterizează astăzi și semnează

Unul dintre portarii naționalei României își dorește să joace regulat, astfel că a ales o destinație care să îi permită să evolueze meci de meci.

Horațiu Moldovan este așteptat să semneze în Turcia cu Eyupspor, după ce fosta echipă a lui Denis Drăguș și Dorin Rotariu a ajuns la un acord cu Atletico Madrid.

„Eyupspor din Turcia primește întăriri cu Horațiu Moldovan. Vine de la Atletico Madrid. Se așteaptă ca portarul experimentat să sosească astăzi la Istanbul pentru a finaliza procedurile oficiale”, au scris turcii.

Horațiu Moldovan a apărat în doar trei meciuri pentru Real Oviedo și a încasat opt goluri.

1,8 milioane de euro este cota portarului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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