Inter pregătește noul sezon cu un turneu de cinci stele. Cu cine va juca trupa lui Cristi Chivu în Asia și Australia

Inter pregătește noul sezon cu un turneu de cinci stele. Cu cine va juca trupa lui Cristi Chivu în Asia și Australia Fotbal extern
SPORT.RO
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Inter Milano reia pregătirile pe 15 iulie. Formația antrenată de Cristi Chivu va juca meciuri amicale de lux pe două continente, cu adversari ca Manchester City, AC Milan sau Juventus.

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După o scurtă vacanță, jucătorii echipei milaneze se reunesc la baza de la Appiano Gentile pentru a pune la punct detaliile stagiunii 2026/2027. O zi mai târziu, lotul va pleca spre Germania, la Donaueschingen. Acolo, pe 26 iulie, de la ora 16:30, va avea loc primul test al verii, în compania formației de ligă secundă Karlsruhe.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Meciuri de calibru la mii de kilometri distanță

Adevăratele provocări pentru fotbaliștii lui Cristi Chivu urmează la finalul lunii. Pe 28 iulie, echipa va călători spre Hong Kong. Italienii vor participa la Hong Kong Football Festival, unde vor înfrunta formația Manchester City, pregătită de Enzo Maresca. Partida este programată pe 1 august, de la ora 15:00.

Ulterior, turneul se mută în Australia, unde Inter își va măsura forțele chiar cu marile rivale din campionatul intern. Meciul contra celor de la AC Milan se va disputa pe 5 august, iar duelul cu Juventus Torino pe 8 august, ambele fiind programate la ora 12:00.

Potrivit informațiilor publicate de club, atmosfera este deja pregătită la Hong Kong. Începând cu 9 iulie și până pe 3 august, un tramvai personalizat în culorile milanezilor circulă pe străzile orașului asiatic, pe un traseu care leagă Western Market Terminus de zona Shau Kei Wan.

Aceste partide de verificare reprezintă o șansă importantă atât pentru noile transferuri, cât și pentru fotbaliștii care vor să demonstreze că merită un loc de titular. Pe lângă menținerea standardelor ridicate pe plan intern, principalul obiectiv al echipei rămâne obținerea unui parcurs cât mai bun în viitoarea ediție de Champions League.

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