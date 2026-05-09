Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

Dacă va reuși să câștige ”dubla”, Chivu va bifa o premieră după 16 ani. Va fi primul antrenor care va câștiga eventul la Inter după o lungă perioadă de așteptare, de la ”The Special One” Jose Mourinho.

Jose Mourinho l-a descris în trei cuvinte pe Cristi Chivu

Portughezul este în prezent antrenor la Benfica Lisabona, dar urmărește atent tot ce se întâmplă la ultima echipă cu care a câștigat UEFA Champions League. Întrebat în cadrul unui interviu despre Chivu, Mourinho l-a descris în doar trei cuvinte.

”Chivu? Bun și norocos. Nimeni de la acest Inter nu ar fi jucat în echipa mea”, a spus Mourinho, făcând referire la echipa pe care a pregătit-o până în 2010, alături de care a reușit să câștige ”tripla”, potrivit Fcinter1908.it.

Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au realizat „dubla” în Italia până acum, iar Cristi Chivu li se poate alătura.

Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu

După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.

Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.