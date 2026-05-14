Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”

Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți” Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a cucerit alături de Inter Coppa Italia și a reușit dubla internă în acest sezon.

TAGS:
cristi chivuInterCoppa ItaliaLazio
Din articol

Inter s-a impus în fața lui Lazio, în finala Cupei Italiei, scor 2-0, într-un meci disputat la Roma pe „Stadio Olimpico”.

„Nerazzurrii” au marcat prin autogolul lui Marusic (14') și prin Lautaro Martinez (35').

Cristi Chivu a câștigat campionatul și cupa în Italia. Doar Roberto Mancini și Jose Mourinho au mai reușit să cucerească ambele trofee cu Inter în același sezon.

Ce a spus Cristi Chivu despre viitorul lui Inter

  • Cristi chivu inter coppa italia 17
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.

Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
Marotta a anunțat ce urmează pentru Cristi Chivu după ce a făcut event-ul cu Inter: ”În curând!”
ULTIMELE STIRI
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă
Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
Fostul coleg al lui Cristi Chivu a dat de pământ cu Inter după ce a făcut eventul: ”Nu au fost la terapie intensivă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”
Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă
Nebunie curată: penalty-ul din minutul 90+9 a declanșat fiesta! Urmează meciul cu titlul pe masă, în ultima etapă
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Prima persoană pe care a sunat-o Cristi Chivu după cucerirea Cupei Italiei: "Te iubesc!"
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Juventus Torino - Empoli, thriller cu final neașteptat în sferturile din Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO!
Juventus Torino - Empoli, thriller cu final neașteptat în sferturile din Coppa Italia, EXCLUSIV pe VOYO!
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!