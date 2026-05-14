Ce urmează pentru Cristi Chivu: „Devine agonie și obsesie pentru toți”

Cristi Chivu a câștigat campionatul și cupa în Italia . Doar Roberto Mancini și Jose Mourinho au mai reușit să cucerească ambele trofee cu Inter în același sezon.

„Nerazzurrii” au marcat prin autogolul lui Marusic (14') și prin Lautaro Martinez (35').

Inter s-a impus în fața lui Lazio, în finala Cupei Italiei, scor 2-0 , într-un meci disputat la Roma pe „Stadio Olimpico”.

Scouteri din La Liga, în finala Cupei României! Mai mulți jucători, în vizorul spaniolilor: ”Trebuie să urce prețul!”

Maurizio Sarri a ”explodat” după ce a pierdut Coppa Italia: ”Ăsta nu este fotbal!”

Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.

Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.