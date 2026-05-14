Cristi Chivu (45 de ani) a încheiat un sezon absolut fabulos, primul complet la nivel de seniori, cu un event alături de Inter Milano.

După titlul din Serie A asigurat matematic cu trei runde înainte de final, Inter Milano a cucerit și Cupa Italiei în urma victoriei din finala contra lui Lazio (2-0). Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

Cristi Chivu a sunat-o pe soția sa, imediat după triumful din Cupa Italiei

  • Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Cristi Chivu i-a dedicat trofeul soției sale, Adelina, care a fost prezentă pe Stadio Olimpico alături de cele două fiice, Natalia și Anastasia. 

"Familia, pe primul plan. La finalul meciului, obosit după obișnuiții kilometri parcurși la marginea terenului, Chivu a driblat pupicii, îmbrățișările și bătăile pe umăr. Și-a luat telefonul și a sunat-o pe soția sa, Adelina, care a fost prezentă în tribune alături de alți prieteni.

Totul s-a întâmplat când echipa sărbătorea în dreptul peluzei. Un apel scurt în care a spus în română 'Te iubesc', mulțumindu-i din inimă soției sale că l-a susținut pe tot parcursul anului", a scris Gazzetta dello Sport.

Ulterior, famila lui Cristi Chivu a coborât pe gazon, iar antrenorul lui Inter și-a îmbrățișat soția și cele două fiice.

Cristi Chivu, alături de familie după câștigarea Cupei Italiei

