Italia a trăit o nouă dezamăgire după ce a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Bosnia a trecut de italieni la loviturile de departajare și s-au calificate la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Roberto Mancini, revenirea pe banca naționalei Italiei?!

Antrenorul care a readus Italia la viață, după ce Squadra Azzurra a cucerit trofeul EURO 2021, a fost întrebat dacă și-ar dori o revenire în poziția de selecționer.

Roberto Mancini nu a oferit un răspuns clar, dar nu a dat de înțeles că nu l-ar interesa o astfel de ofertă.

„Să revin ca selecționer al naționalei? Este întotdeauna o emoție să mă întorc la Coverciano.

Momentul dificil al fotbalului italian? Sportul este așa: uneori pierzi, alteori câștigi, uneori se întâmplă lucruri incredibile. Trebuie să ne suflecăm mânecile și să continuăm să muncim, italienii merită cu siguranță să reînceapă să viseze.

Naționala noastră va avea jucători capabili să își revină, există tineri interesanți. Cel care m-a impresionat cel mai mult este Matteo Palestra, iar și Riccardo Cancellieri are calități importante, dar se vorbește prea puțin despre ei. Dacă îmi sună telefonul? (n.r cu privire la preluarea naționalei Italiei) Mă sună fiii mei. Acum mă gândesc doar să termin sezonul cu Al Sadd SC”, a spus Roberto Mancini, în cadrul evenimentului „Inside the Sport 2026”.

Mancini, noul selecționer al Italiei, dacă Malago devine șeful FIGC

Al Sadd SC a câștigat al 19-lea titlu de campioană în Qatar Stars League, cu experimentatul Roberto Mancini pe banca tehnică și cu o etapă înaintea terminării actualului sezon. Este al doilea trofeul al acestuia în Qatar, după ce echipa sa se impusese în UAE-Qatar Super Shield (2026). Acesta conduce trupa qatareză din decembrie 2025, când l-a înlocuit pe Felix Sanchez, dar ar putea reveni pe banca naționalei Italiei, dacă Giovanni Malago devine preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC).

Managerul italian se poate lăuda cu titluri de campion, ca jucător și antrenor, în Italia (Sampdoria, Lazio, Inter Milano x3), Anglia (Manchester City) și Qatar (Al Sadd), dar a fost și campion european cu "Squadra Azzurra" (Euro 2020). De asemenea, a câștigat prestigioasele trofee Panchina d'Oro (2007-2008), Premio Nazionale Enzo Bearzot (2019), Gazzetta Sports Awards (2019), IFFHS World's Best National Coach (2021), World Soccer - Men's World Manager of the Year (2021) și a fost inclus în Hall of Fame del calcio italiano (2015).