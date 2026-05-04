Herrera și Mancini, câte trei titluri de campioni cu Inter Milano

Cristi Chivu este al 16-lea antrenor din istoria lui Inter Milano care aduce titlul pe Stadio "Giuseppe Meazza". Cel mai bine stau în acest clasament legendarii Helenio Herrera și Roberto Mancini, care au câte trei campionate câștigate fiecare, urmați de Jose Mourinho și Alfredo Foni (2). De asemenea, fostul căpitan al naționalei este abia al șaselea manager străin care cucerește trofeul Serie A cu clubul lombard.

Dintre ceilalți 15 manageri victorioși, singurul care are legătură cu România este austriacul Anton Cargnelli, care le-a antrenat pe Club Atletic Timișoara (1926-1927) și Politehnica Timișoara (1927).

Celălalt antrenor român care i-a pregătit pe "nerazzurri", Mircea Lucescu, a fost sub contract între 30 noiembrie 1998 și 22 martie 1999, într-un sezon în care Inter a terminat pe locul la optulea în Serie A.

Antrenorii care au câștigat titlul în Serie A cu Inter Milano:

Virgilio Fossati (Italia) - 1909-1910

Nino Resegotti, Francesco Mauro (Italia) - 1919-1920

Arpad Weisz (Ungaria) - 1929-1930

Armando Castellazzi (Italia) - 1937-1938

Tony Cargnelli (Austria) - 1939-1940

Alfredo Foni (Italia) - 1952-1953, 1953-1954

Helenio Herrera (Argentina) - 1962-1963, 1964-1965, 1965-1966

Heriberto Herrera (Paraguay) - 1970-1971

Eugenio Bersellini (Italia) - 1979-1980

Giovanni Trapattoni (Italia) - 1988-1989

Roberto Mancini (Italia) - 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,

Jose Mourinho (Portugalia) - 2008-2009, 2009-2010

Antonio Conte (Italia) - 2020-2021

Simone Inzaghi (Italia) - 2023-2024

Cristian Chivu (România) - 2025-2026