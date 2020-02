Coronavirusul provoaca un adevarat cutremur in fotbalul italian! Actiunile lui Juventus s-au prabusit din cauza epidemiei

Actiunile lui Juventus au scazut drastic astazi, din cauza epidemiei de coronavirus.

Actiunile clubului torinez au scazut astazi cu 11%, anunta cei de la Gazzetta dello Sport. Totul este din cauza epidemiei de coronavirus care a lovit Italia in ultima saptamana.

Mai multe meciuri din Serie A au fost amanate in weekend-ul trecut, iar derby-ul dintre Juventus si Inter programat pe 1 martie ar putea sa se joace fara spectatori.

Epidemia s-a instalat infricosator de repede in Italia si in doar cateva zile a devenit a treia tara din lume in ceea ce priveste numarul cazurilor de infectare cu coronavirus. Peste 210 de cazuri de imbolnaviri au fost deja raportate si 5 decese.

In pericol este si meciul din Europa League dintre Inter si Ludogorets, programat joi la ora 22:00.