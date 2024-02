„Am fost mort două minute!” Dezvăluirile fotbalistului din Premier League după ce s-a prăbușit pe gazon de două ori în șapte luni 

Căpitanul lui Luton s-a prăbușit pe gazon subit, în timpul meciului cu Bournemouth, medicii intervenind de urgență. Paramedicii i-au făcut manevre de resuscitare pe teren, iar după două minute și 42 de secunde, după cum a recunoscut chiar el, a fost readus la viață, scrie The Sun.

Tom Lockyer se recuperează după stopul cardiac suferit, urmând instrucțiunile precise ale medicilor, fiind încă neclar dacă ar mai putea reveni sau nu pe terenul de joc. Infarctul a fost făcut la șapte luni după ce se prăbușise pe gazon în același mod în finala play-off-ului cu Coventry pentru promovarea în Premier League. Atunci, jucătorul suferise o fibrilație atrială.

Într-un interviu acordat pentru Sky Sports, Lockyer a vorbit despre recuperarea sa, dar și despre momentele de coșmar trăite.

„Sunt bine. În mod clar sunt extrem de norocos să mă aflu aici și să am o stare atât de bună, sunt chiar bine. Au fost niște luni dificile. A fost doar o zi normală, iar cel mai îngrijorător lucru este că m-am simțit perfect în regulă atunci.

Am căutat răspunsuri, însă din ce îmi amintesc, era pur și simplu o zi normală. Totul mergea bine până când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.

Era panică în jurul meu. Eram puțin dezorientat. Nu puteam vorbi, nu mă puteam mișca, încercam doar să asimilez ce se întâmplă. În timp ce asta se întâmpla îmi amintesc că am gândit că aș putea muri. E un gând ireal. Inima mi s-a oprit pentru două minute și 42 de secunde”, a declarat Lockyer.

