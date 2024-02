Reacția lui Ștefan Târnovanu, după ce FCSB s-a încurcat la Cluj: ”Asta e cel mai important”

FCSB avea nevoie de o victorie la Cluj pentru a-și menține avansul de nouă puncte față de urmăritoarea Rapid. Acum, după acest rezultat, diferența dintre cele două este acum de șapte puncte.

Ștefan Târnovanu (23 de ani), portarul celor de la FCSB, a contribuit decisiv la rezultatul obținut de FCSB, după ce a apărat penalty-ul executat de Dan Nistor în prima repriză a jocului.

Goalkeeper-ul a tras primele concluzii după meci și este de părere că rezultatul echipei sale este unul echitabil.

Ștefan Târnovanu: ”Cred că e OK cum s-a terminat”

„Nu doar pe mine trebuie să mă feliciți, cred că întreaga echipă. Defensiv stăm foarte bine, în seara asta ne-a lipsit inspirația în fața porții. Cu toate că am avut absențe destul de importante, puteam câștiga. Ținând cont de lupta la titlu, cred că sunt două puncte de pierdute. Ținând cont de cum s-a jucat în seara aceasta, cred că ori e un punct câștigat, dar mai mult un rezultat echitabil. Cred că e OK cum s-a terminat.

Cel mai important e că nu primim gol. Ofensiva câștigă meciuri, defensiva câștigă campionate. Avem cele mai multe meciuri fără gol primit, dacă vom sta la fel defensiv cred că sută la sută vom marca. Ovidiu a făcut un meci foarte bun, Dawa a lipsit din motive personale, țin să-l felicit pentru copil, ne-a lipsit și Pantea, am aflat înainte de meci că e o accidentare destul de nasoală. Mai adunăm un punct în clasament și trebuie să luptăm până la capăt.

Am văzut că meciul trecut a bătut în stânga tare (n.r. - Dan Nistor), acum am zis că schimbă. Inspirație, feeling, acolo am plecat și mă bucur că l-am apărat”, a spus Târnovanu, la flash-interviu.

Cu patru etape înainte de încheierea sezonului regulat, FCSB are 55 de puncte, șapte peste Rapid. La intrarea în play-off, punctele se vor înjumătăți, astfel că distanța dintre cele două ar rămâne de doar patru lungimi.

Nici CFR Cluj nu ar fi departe de lider. Trupa lui Adrian Mutu are 45 de puncte, iar la înjumătățire ar rămâne la doar cinci lungimi în spatele liderului FCSB și la una sub Rapid.

Programul lui FCSB în sezonul regulat:

Etapa 27: FCSB - FC Botoșani

Etapa 28: FC Voluntari - FCSB

Etapa 29: FCSB - Petrolul