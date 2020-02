Juventus vrea sa faca doua super transferuri! Ce jucatori pot ajunge langa Ronaldo

"Batrana doamna" a pus ochii pe doua staruri.

Juventus vrea sa se intareasca in vara cu 2 super jucatori. Clubul din Torino e interesata de Gabriel Jesus de la Manchester City si de Mauro Icardi de la Paris Saint-Germain.

Dupa decizia de excludere din Champions League a lui City, mai multi jucatori ar putea fi tentati sa plece. Juventus crede ca Gabriel Jesus poate aduce un aport ofensiv echipei. Fotbalistul de 22 de ani are 16 reusite in acest sezon pentru formatia lui Guardiola.

Mauro Icardi se afla la Paris Saint-Germain sub forma de imprumut de la Inter Milan. PSG are optiune de cumparare pentru 70 de milioane de euro. Atacantul a resusit sa marcheze de 19 pentru formatia franceza in acest sezon. 27 de ani are fotbalistul argentinian.