În 2022, Adrian Falub (52 de ani) a preluat echipa din Bistrița, cu gândul de a-i readuce pe "alb-albaștri" cât mai rapid în Superligă. Tehnicianul s-a specializat în promovări, urcând în Liga 2 cu Unirea Alba Iulia (2008-2009), FCM Tg. Mureș (2009-2010) și FCU Cluj (2017-2018) și în Liga 1 cu "Șepcile Roșii" (2006-2007).

Bistrița are un lot bun pentru Liga 3

În această iarnă, năsăudenii i-au adus pe Alin Țegle (închizător / 28 de ani / ex - CSM Slatina, Viitorul Tg. Jiu, CSU Craiova II, AFC Turris, CSM Reșița, Luceafărul Oradea), Bogdan Sucitu (mijlocaș ofensiv / 20 de ani / ex - CFR Cluj II, Minerul Ocna Dej), Cosmin Ionică (atacant / 31 de ani / ex - Cetatea Turnu Măgurele, CS Tunari, Metaloglobus, Pandurii, Energeticianul, Național Sebiș, Berceni, Balotești, Chiajna II, Unirea Slobozia, Dinamo II), Sebastian Itu (mijlocaș central / 18 ani / ex - CSO Cugir), Emanuel Dat (mijlocaș stânga / 23 de ani / ex - CSM Sighetu Marmației, CS Mioveni, CSM Reșița, CFR Cluj II, Dunărea Călărași), Paul Chiorean (mijlocaș central / 27 de ani / ex - Metaloglobus, Poli Iași, Viitorul Tg. Jiu, Luceafărul Oradea), Bogdan Moga (portar / 28 de ani / ex - Minerul Ocna Dej, Csikszereda, Viitorul Tg. Jiu, Luceafărul Oradea, Pandurii, ASA Tg. Mureș) și James Amasihohu (extremă stânga / 23 de ani / ex - Dikkelvenne, FK Skopje, Podeba Prilep, Dihenis Morfou, Oostende II, Juventud Sexitana). Ultimul are cetățenie belgiană și s-a format la academiile cluburilor Anderlecht, Gent, Lierse și NK Dugopolje.

În lotul echipei se aflau deja jucători cu experiență în diviziile superioare, precum Haralambie Mociu (ex - UTA Arad, Ripendia), Harald Fridrich (ex - ACS Poli Timișoara și Ripensia), Adrian Măr (ex- Mioveni, UTA Arad), Paul Pațurcă (ex - Clinceni, Turris, Buzău, Mediaș), Vlad Mihalcea (ex - Brașov, FCSB, Clinceni, Poli Timișoara, FCU Cluj, Voluntari, Chiajna) sau Andrei Banyoi (ex- Brăila, Unirea Constanța, Buzău).

Se vor duela cu rivala la promovare, pe 9 martie

Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud ocupă primul loc în Seria 9 din Liga 3, cu 36 de puncte, cu șase puncte peste locul 2, ACS Mediaș 2022. În 15 meciuri a bifat 11 victorii, trei egaluri și un eșec, cu un golaveraj + 23, cu 34 de goluri marcate și numai 11 primite.

La reluarea campionatului, pe 9 martie, trupa lui Falub va juca chiar contra rivalei din Mediaș, care a făcut și ea câteva transferuri spectaculoase în ultima perioadă de mercato, transferându-i pe Sorin Șerban (Poli Iași), Cristian Balgiu (CFC Argeș), Szilar Magyari (Csikszereda), Vasile Petra (Ceahlăul), Raul Orlandea (Șelimbăr), Csongor Berkeczi (Csikszereda), Alexandru Luca (Hermannstadt / împrumutat) și Antonio Dumitru (Poli Iași / împrumutat).

Au o Cupă a României și o Cupă a Ligii în palmares

Clubul istoric ACF Gloria Bistrița a fost fondat în 1922 și s-a desființat în 2015, după ce a dat faliment. "Vampirii albaștri" au fost o echipă importantă în Divizia B, între 1975 și 1990, apoi o adevărată forță în Divizia A și Liga 1, președintele Jean Pădureanu fiind acuzat că trăgea sforile așa-numitei "Cooporative". Noul club, Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, a fost înființat în 2018.

În palmares are o Cupă a României (1993-1994 / + o finală în sezonul 1995-1996), o Cupă a Ligii (2000), un loc trei în Liga 1 (2002-2003) și o finală de Cupa Intertoto (2007 / 2-1 și 0-1 cu Atletico Madrid). A avut 10 participări în cupele europene (2x Cupa Cupelor, 1 x Cupa UEFA, 7x Cupa Intertoto), în care a întâlnit echipe de renume, precum Fiorentina, Real Zaragoza, Montpellier, Lille, Brescia sau Atletico Madrid.

De-a lungul anilor, în tricoul echipei au evoluat Lucian Sânmărtean, Viorel Moldovan, Laszlo Sepsi, Junior Moraes, Romulus Buia, Costel Câmpeanu, Cristian Coroian, Sergiu Costin, Alin Minteuan, Lukasz Szukala, Valentin Năstase sau Mihail Majearu. Echipa evoluează pe Stadionul "Jean Pădureanu" (7.800 de locuri / inaugurat în 1929, renovat în 2008), arenă aflată în administrarea Consiliul Local Bistrița.

Foto - CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, Getty Images