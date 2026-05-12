Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, poate fi urmărită LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00. Pe site-ul Sport.ro poți vedea tot ce mișcă de la Roma, dar și cele mai importante faze ale meciului de pe Stadio Olimpico.

Chivu este în fața unei performanțe istorice, după ce a câștigat matematic titlul la primul său sezon ca antrenor la Inter Milano. ”Eventul” cu echipa sa de suflet îl poate trimite pe o listă selectă, alături de alți antrenori precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Ce scrie ediția tipărită din Gazzetta dello Sport, înainte de Lazio - Inter

”Cristi Chivu, 45 de ani, pare să fi pierdut o parte din calmul său înainte de finala Coppa Italia”, este titlul rubricii speciale dedicate finalei în Gazzetta dello Sport, și face referire la accidentarea lui Marcus Thuram (28 de ani), una dintre cele mai importante piese ale lui Chivu din acest sezon la Inter Milano.

Atacantul francez a evoluat și în urmă cu trei zile împotriva lui Lazio, în meciul din campionat (câștigat cu 3-0), în care a reușit un assist, în condițiile în care a jucat doar în prima repriză.

Starea sa medicală l-a pus sub semnul întrebării pentru această partidă, dar se pare că ultimele vești sunt excelente pentru antrenorul român: Thuram s-a antrenat alături de colegii săi cu o zi înainte de finala Coppa Italia, dar rămâne de văzut cât va putea juca.

”Chivu se roagă pentru Thuram. Speră să nu fie nevoie de el, cel puțin nu pe toată durata meciului”, scrie ediția tipărită a prestigioasei publicații din Italia.

Iese Mkhitaryan, intră Zielinski

Dacă în compartimentul ofensiv Chivu are încă semne de întrebare, având în vedere starea medicală a lui Thuram, în linia mediană va fi efectuată o modificare importantă față de meciul de acum trei zile. Armeanul Henrikh Mkhitaryan (37 de ani), care a reușit să marcheze golul de 3-0, îi va ceda locul în echipă lui Piotr Zielinski.

Cum ar putea arăta Inter în finala Coppa Italia cu Lazio: Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Bonny, L. Martinez

Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu

După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.

Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.