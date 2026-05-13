Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”

Daniel Anghel
Meciul dintre Lazio și Inter Milano poate fi urmărit LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00.

Biletele pentru finala Coppa Italia s-au dat ”ca pâinea caldă”. Stadio Olimpico va fi plin până la refuz la ora meciului dintre Lazio și Inter, o finală cu o miză aparte pentru cele două echipe.

Pentru biancocelesti, câștigarea Coppa Italia reprezintă singura șansă de a mai evolua în cupele europene în acest sezon, ținând cont că socotelile din campionat sunt cam încheiate. De partea cealaltă, Inter are un obiectiv clar: eventul pentru prima oară după 16 ani.

Stadio Olimpico va fi plin până la refuz la Lazio - Inter!

Dacă va câștiga trofeul, Cristi Chivu și-ar trece numele pe o listă selectă de antrenori care au reușit eventul în fotbalul italian, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Încă de luni s-au epuizat toate biletele pe stadionul de 70,634 de locuri din ”Foro Italico”. Nu se mai găsesc tichete nici pe platformele de ”reselling”, unde prețurile pot fi de două sau chiar de trei ori mai mari.

Stadio Olimpico are o încărcătură aparte pentru Cristi Chivu

După 11 ani în care a jucat la cel mai înalt nivel în Italia, Cristi Chivu poate considera că are o bună parte din carieră strâns legată de Stadio Olimpico. Nu doar pentru că a evoluat patru ani la AS Roma, ci și pentru că în ”Foro Italico” și-a rotunjit serios palmaresul ca fotbalist.

Românul a câștigat de trei ori Coppa Italia ca jucător, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an ultimul act al competiției.

