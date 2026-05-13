Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”

Biletele pentru finala Coppa Italia s-au dat ”ca pâinea caldă”. Stadio Olimpico va fi plin până la refuz la ora meciului dintre Lazio și Inter, o finală cu o miză aparte pentru cele două echipe.

Pentru biancocelesti, câștigarea Coppa Italia reprezintă singura șansă de a mai evolua în cupele europene în acest sezon, ținând cont că socotelile din campionat sunt cam încheiate. De partea cealaltă, Inter are un obiectiv clar: eventul pentru prima oară după 16 ani.

Dacă va câștiga trofeul, Cristi Chivu și-ar trece numele pe o listă selectă de antrenori care au reușit eventul în fotbalul italian, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Încă de luni s-au epuizat toate biletele pe stadionul de 70,634 de locuri din ”Foro Italico”. Nu se mai găsesc tichete nici pe platformele de ”reselling”, unde prețurile pot fi de două sau chiar de trei ori mai mari.