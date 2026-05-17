Ultima etapă din Ligue 1 ACUM pe VOYO! Aflăm echipele care se califică direct în Champions League

Gabi Balint își scoate pălăria după ce titlul a ajuns la Craiova: "Au jucat ca leii"

Gestul i-a adus bucurie lui Chivu. Tehnicianul a zâmbit când s-a trezit plin de șampanie și a strigat către jucătorul său, care a fugit râzând după „fapta” comisă.

Federico Dimarco (28 de ani), fundașul stânga al „nerazzurrilor”, a desfăcut o sticlă de șampanie și a turnat-o pe Cristi Chivu, în timp ce antrenorul român acorda un interviu după Inter - Verona 1-1.

Cristi Chivu și-a exprimat bucuria, după ce a ridicat trofeul din Serie A alături de elevii săi pe stadionul „Giuseppe Meazza”.

Antrenorul român în vârstă de 45 de ani a explicat că, în spatele eventului realizat, stă foarte multă muncă din ultimele opt luni, de când a preluat-o pe Inter.

„E o bucurie după o muncă de opt luni, în care ai suișuri și coborâșuri, în care trebuie să înțelegi asta, cum să gestionezi momentele negative, cum să treci peste.

Înțelegi momentele pozitive, știind că e mult de muncă, că e nevoie de motivație, e nevoie de ambiție, e nevoie de multă muncă. Într-un final, când câștigi două trofee, e minunat. La anul, vedem!”, a declarat Cristi Chivu, conform digisport.ro.

Inter Milano sărbătorește titlul 21 în Serie A

Cristian Chivu și elevii săi au ridicat trofeul din Serie A pe „Giuseppe Meazza”, la finalul partidei Inter Milano - Verona 1-1, contând pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei.

Căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani) a ridicat „Scudetto” în fața a aproximativ 80.000 de fani, moment în care sticlele de șampanie au fost desfăcute, iar „nerazzurrii” au început să sară de bucurie pe scenă.

Interul lui Cristi Chivu a câștigat campionatul matematic de acum două etape, când a învins-o pe Parma, tot la Milano, cu 2-0. Ceremonia de premiere are însă loc, în fiecare an, la ultimul meci al campioanei din Serie A de pe teren propriu.

Urmează sărbătoarea din „Piazza del Duomo”

După ce vor încheia ceremonia pe terenul pe care îl împart cu rivala AC Milan, Cristi Chivu și jucătorii săi vor continua sărbătoarea în „Piazza del Duomo”.

Chivu a scris istorie la primul său sezon la Inter, devenind primul antrenor care realizează eventul la debutul alături de „nerazzurri”. Inter a câștigat și Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio în finală cu 2-0, într-un meci transmis în exclusivitate de către VOYO.

Inter a ajuns la 86 de puncte după 37 de etape din Serie A. Milanezii vor încheia stagiunea pe 24 mai, în deplasare la Bologna.