Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu și elevii săi jubilează în aceste momente. A venit momentul celebrării titlului cu numărul 21 pentru Inter Milano!

Federico Dimarco (28 de ani), fundașul stânga al „nerazzurrilor”, a desfăcut o sticlă de șampanie și a turnat-o pe Cristi Chivu, în timp ce antrenorul român acorda un interviu după Inter - Verona 1-1.  

Gestul i-a adus bucurie lui Chivu. Tehnicianul a zâmbit când s-a trezit plin de șampanie și a strigat către jucătorul său, care a fugit râzând după „fapta” comisă. 

Cristi Chivu și-a exprimat bucuria, după ce a ridicat trofeul din Serie A alături de elevii săi pe stadionul „Giuseppe Meazza”. 

Antrenorul român în vârstă de 45 de ani a explicat că, în spatele eventului realizat, stă foarte multă muncă din ultimele opt luni, de când a preluat-o pe Inter. 

„E o bucurie după o muncă de opt luni, în care ai suișuri și coborâșuri, în care trebuie să înțelegi asta, cum să gestionezi momentele negative, cum să treci peste. 

Înțelegi momentele pozitive, știind că e mult de muncă, că e nevoie de motivație, e nevoie de ambiție, e nevoie de multă muncă. Într-un final, când câștigi două trofee, e minunat. La anul, vedem!”, a declarat Cristi Chivu, conform digisport.ro

Cristian Chivu și elevii săi au ridicat trofeul din Serie A pe „Giuseppe Meazza”, la finalul partidei Inter Milano - Verona 1-1, contând pentru etapa a 37-a din campionatul Italiei. 

Căpitanul Lautaro Martinez (28 de ani) a ridicat „Scudetto” în fața a aproximativ 80.000 de fani, moment în care sticlele de șampanie au fost desfăcute, iar „nerazzurrii” au început să sară de bucurie pe scenă. 

Interul lui Cristi Chivu a câștigat campionatul matematic de acum două etape, când a învins-o pe Parma, tot la Milano, cu 2-0. Ceremonia de premiere are însă loc, în fiecare an, la ultimul meci al campioanei din Serie A de pe teren propriu. 

După ce vor încheia ceremonia pe terenul pe care îl împart cu rivala AC Milan, Cristi Chivu și jucătorii săi vor continua sărbătoarea în „Piazza del Duomo”.

Chivu a scris istorie la primul său sezon la Inter, devenind primul antrenor care realizează eventul la debutul alături de „nerazzurri”. Inter a câștigat și Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio în finală cu 2-0, într-un meci transmis în exclusivitate de către VOYO.

Inter a ajuns la 86 de puncte după 37 de etape din Serie A. Milanezii vor încheia stagiunea pe 24 mai, în deplasare la Bologna.

