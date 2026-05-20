În primul an ca antrenor pe ”Meazza”, antrenorul român a reușit o performanță pe care Inter nu o mai bifase de 16 ani, de pe vremea când Chivu era jucător. Jose Mourinho a fost ultimul care a câștigat eventul cu ”nerazzurrii”.

Performanțele reușite de Chivu îi vor aduce un nou contract, valabil până în 2028, dar și cu un salariu mai mare față de cel din prezent, de 2,5 milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe contul său de X.

Cristi Chivu semnează un nou contract cu Inter Milano

În contractul dintre cele două părți va exista și o clauză de prelungire pentru încă un sezon, până în 2029, în funcție de rezultatele echipei. Din sezonul următor, Chivu va avea alte obiective, pe lângă cele de pe plan intern: milanezii vor și un parcurs cât mai bun în UEFA Champions League, competiție pe care au părăsit-o, în acest an, încă din play-off-ul optimilor.

Pentru a-și îndeplini toate obiectivele, cei de la Inter vor pune la dispoziția antrenorului român un buget impresionant de transferuri, iar Chivu va avea ”mână liberă” în ceea ce privește campania din această vară.

Cu o rundă înainte de finalul Serie A, Inter are 86 de puncte, după ce a bifat 27 de victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.