Revolta fanilor lui Tottenham împotriva lui Roberto De Zerbi după o decizie radicală pe piața transferurilor

Roberto De Zerbi încearcă să schimbe fața echipei după un sezon dezastruos, în care clubul s-a salvat in extremis de la o retrogradare rușinoasă. Defensiva a fost marea problemă a londonezilor, care au încasat 57 de goluri, o statistică negativă depășită doar de echipele retrogradate: West Ham, Burnley și Wolves. Deși linia de fund a fost întărită prin aducerea lui Andrew Robertson, Marcos Senesi și Jan Paul van Hecke, o nouă dilemă agită spiritele.

Ofertă uriașă de la o rivală din Premier League

Motivul disputei este Luka Vuskovic, un fundaș promițător de 19 ani, aflat în prezent la Campionatul Mondial cu naționala Croației. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Brighton este gata să ofere 45 de milioane de lire sterline pentru fotbalistul cumpărat de londonezi în 2023, pentru aproximativ 12 milioane.

În fața concurenței acerbe de pe postul său, unde se mai regăsesc Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso și Radu Drăgușin, Vuskovic are șanse minime să evolueze constant. Mai mult, presa engleză a relatat că apărătorul croat ar fi dispus să depună o cerere oficială de transfer pentru a forța plecarea, după ce stagiunea trecută a jucat sub formă de împrumut la Hamburg.