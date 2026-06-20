Revolta fanilor lui Tottenham împotriva lui Roberto De Zerbi după o decizie radicală pe piața transferurilor

Revolta fanilor lui Tottenham împotriva lui Roberto De Zerbi după o decizie radicală pe piața transferurilor Premier League
SPORT.RO
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Susținătorii echipei din Londra îl acuză pe tehnicianul italian că distruge viitorul clubului prin acceptarea plecării unui tânăr talentat.

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TottenhamRoberto de ZerbiLuka Vuskovic
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Roberto De Zerbi încearcă să schimbe fața echipei după un sezon dezastruos, în care clubul s-a salvat in extremis de la o retrogradare rușinoasă. Defensiva a fost marea problemă a londonezilor, care au încasat 57 de goluri, o statistică negativă depășită doar de echipele retrogradate: West Ham, Burnley și Wolves. Deși linia de fund a fost întărită prin aducerea lui Andrew Robertson, Marcos Senesi și Jan Paul van Hecke, o nouă dilemă agită spiritele.

Ofertă uriașă de la o rivală din Premier League

Motivul disputei este Luka Vuskovic, un fundaș promițător de 19 ani, aflat în prezent la Campionatul Mondial cu naționala Croației. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Brighton este gata să ofere 45 de milioane de lire sterline pentru fotbalistul cumpărat de londonezi în 2023, pentru aproximativ 12 milioane.

În fața concurenței acerbe de pe postul său, unde se mai regăsesc Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso și Radu Drăgușin, Vuskovic are șanse minime să evolueze constant. Mai mult, presa engleză a relatat că apărătorul croat ar fi dispus să depună o cerere oficială de transfer pentru a forța plecarea, după ce stagiunea trecută a jucat sub formă de împrumut la Hamburg.

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Fanii îl pun la zid pe De Zerbi

Suporterii au reacționat imediat pe rețelele sociale, iar mulți dintre ei consideră o eventuală despărțire o greșeală uriașă. „Ucide singurul lucru bun pe care l-a făcut clubul din 2019 încoace”, a transmis un fan supărat la adresa managerului italian, completând că Spurs „schimbă o suferință pe termen scurt cu una pe termen lung”. Un alt susținător a catalogat vânzarea drept „cretină”, solicitând ca negocierile să nu înceapă fără includerea unei clauze de răscumpărare.

Totuși, opiniile rămân împărțite. Alți fani susțin decizia, argumentând că Vuskovic „nu este pregătit” pentru prima echipă a lui Tottenham sau că pur și simplu nu ar reuși să se impună printre atâtea variante de fundași centrali. Un alt suporter a sugerat chiar ca tânărul să fie vândut alături de Guglielmo Vicario și Radu Drăgușin, tocmai pentru a strânge fondurile necesare unor viitoare investiții în compartimentele cu probleme.

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