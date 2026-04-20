”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare

Inter e pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 78 de puncte. După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, ”nerazzurrii” au bifat 25 de victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

Foto: Imago Images

Prezent la Gala Laureus, cunoscută drept Gala Oscarurilor pentru sportivi, Luis Figo a fost întrebat de reprezentanții mass-media despre numirea lui Gheorghe Hagi la cârma naționalei de fotbal a României, dar și despre Cristian Chivu.

Într-un clip publicat pe rețelele social media de jurnalista Pro TV Corina Caragea, fostul mare jucător de la Real Madrid și FC Barcelona a evidențiat că e extrem de fericit pentru cum s-a descurcat Chivu la Inter și că cei doi sunt prieteni buni.

”(n.r. E Chivu o surpriză că e aproape campion în Italia?) Chivu? Un alt bun prieten al meu, așa că sunt foarte fericit, mai ales că antrenează echipa pe care o susțin.

(n.r. Câștigă champions league anul viitor?) Anul viitor? Mai vorbim, mai e mult până atunci!”, a spus Luis Figo.