Inter e pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 78 de puncte. După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, ”nerazzurrii” au bifat 25 de victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.
"Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?" Luis Figo a răspuns fără ezitare
Prezent la Gala Laureus, cunoscută drept Gala Oscarurilor pentru sportivi, Luis Figo a fost întrebat de reprezentanții mass-media despre numirea lui Gheorghe Hagi la cârma naționalei de fotbal a României, dar și despre Cristian Chivu.
Într-un clip publicat pe rețelele social media de jurnalista Pro TV Corina Caragea, fostul mare jucător de la Real Madrid și FC Barcelona a evidențiat că e extrem de fericit pentru cum s-a descurcat Chivu la Inter și că cei doi sunt prieteni buni.
”(n.r. E Chivu o surpriză că e aproape campion în Italia?) Chivu? Un alt bun prieten al meu, așa că sunt foarte fericit, mai ales că antrenează echipa pe care o susțin.
(n.r. Câștigă champions league anul viitor?) Anul viitor? Mai vorbim, mai e mult până atunci!”, a spus Luis Figo.
Cristi Chivu, la un pas de a scrie istorie
Cu doar cinci etape rămase de disputat din actuala stagiune, Inter Milano își poate asigura matematic primul loc chiar la sfârșitul săptămânii viitoare.
Dacă va ridica trofeul, tehnicianul român va deveni primul interist de după Al Doilea Război Mondial care obține titlul suprem în Italia atât din postura de fotbalist, cât și din cea de antrenor principal. Până acum, singurul care a atins această bornă este Armando Castellazzi, în aprilie 1938, într-o perioadă în care clubul purta denumirea de Ambrosiana.