”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare

Cristian Chivu (45 de ani) este antrenorul lui Inter Milano din iunie 2025.

Inter e pe primul loc în clasamentul din Serie A cu 78 de puncte. După 33 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, ”nerazzurrii” au bifat 25 de victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

  • Pentru echipa de pe ”Giuseppe Meazza” urmează meciul cu Como din Coppa Italia. Partida, care contează pentru returul semifinalelor, va putea fi urmărită în direct pe VOYO marți, 21 aprilie, de la ora 22:00

Prezent la Gala Laureus, cunoscută drept Gala Oscarurilor pentru sportivi, Luis Figo a fost întrebat de reprezentanții mass-media despre numirea lui Gheorghe Hagi la cârma naționalei de fotbal a României, dar și despre Cristian Chivu.

Într-un clip publicat pe rețelele social media de jurnalista Pro TV Corina Caragea, fostul mare jucător de la Real Madrid și FC Barcelona a evidențiat că e extrem de fericit pentru cum s-a descurcat Chivu la Inter și că cei doi sunt prieteni buni.

”(n.r. E Chivu o surpriză că e aproape campion în Italia?) Chivu? Un alt bun prieten al meu, așa că sunt foarte fericit, mai ales că antrenează echipa pe care o susțin.

(n.r. Câștigă champions league anul viitor?) Anul viitor? Mai vorbim, mai e mult până atunci!”, a spus Luis Figo.

Cristi Chivu, la un pas de a scrie istorie

Cu doar cinci etape rămase de disputat din actuala stagiune, Inter Milano își poate asigura matematic primul loc chiar la sfârșitul săptămânii viitoare.

Dacă va ridica trofeul, tehnicianul român va deveni primul interist de după Al Doilea Război Mondial care obține titlul suprem în Italia atât din postura de fotbalist, cât și din cea de antrenor principal. Până acum, singurul care a atins această bornă este Armando Castellazzi, în aprilie 1938, într-o perioadă în care clubul purta denumirea de Ambrosiana.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"
Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
Ovidiu Herea a văzut pe ce loc a picat Rapid în play-off și a spus lucrurilor pe față
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"
Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
FC Botoșani – Metaloglobus, de la ora 17:30: moldovenii visează, din nou, la Europa
Ovidiu Herea a văzut pe ce loc a picat Rapid în play-off și a spus lucrurilor pe față
Tânărul care l-a impresionat pe Luis Figo: "E deja unul dintre cei mai buni din lume"
Luis Figo și-a ales favoritele la câștigarea Ligii Campionilor
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

