Formația milaneză s-a impus vineri pe teren propriu în fața lui Cagliari, scor 3-0. O zi mai târziu, liderul din Serie A a primit un ajutor important de la Lazio, care a învins-o pe Napoli, scor 2-0, în cadrul etapei a 33-a. În acest moment, echipa antrenată de Cristi Chivu a strâns 78 de puncte și are un avans de 12 puncte față de Napoli (66 de puncte).

Pe locul al treilea se află AC Milan, cu 63 de puncte, dar cu o partidă mai puțin disputată. Formația rossoneră joacă duminică, de la ora 16:00, pe terenul Veronei, iar o victorie ar aduce-o la egalitate de puncte cu Napoli.

Cu un avans confortabil și doar cinci runde rămase de disputat, situația la vârful clasamentului se poate clarifica matematic chiar la finalul săptămânii viitoare.

Cum poate câștiga Inter titlul în etapa a 34-a

Programul următoarei runde programează partidele Napoli - Cremonese (vineri, 24 aprilie, ora 21:45), Torino - Inter (duminică, 26 aprilie, ora 19:00) și AC Milan - Juventus (duminică, 26 aprilie, ora 21:45).

Pentru ca trofeul să ajungă la Milano la capătul meciului de duminică, este nevoie de îndeplinirea mai multor condiții, potrivit calculelor hârtiei:

să obțină o victorie în deplasarea cu Torino, rezultat cu care ar acumula 81 de puncte. Napoli să se încurce pe teren propriu și să nu câștige confruntarea cu Cremonese. O remiză sau o înfrângere i-ar ține pe napoletani la maximum 67 de puncte, o diferență de 14 puncte fiind imposibil de recuperat în ultimele patru etape (12 puncte puse în joc).

Dacă AC Milan o învinge pe Verona în runda a 33-a, rivala din oraș are nevoie ca trupa rossoneră să nu câștige derby-ul cu Juventus. Dacă AC Milan face egal sau pierde cu Verona, un succes al lui Inter contra lui Torino face ca meciul milanezilor cu Juventus să nu mai conteze în lupta pentru titlu.

Există și scenariul în care echipa lui Cristi Chivu se încoronează campioană printr-un rezultat de egalitate cu Torino. Pentru ca acest lucru să se întâmple, condiția de bază este ca ambele rivale directe, Napoli și AC Milan, să își piardă partidele.