Cu doar cinci etape rămase de disputat din actuala stagiune, trupa milaneză își poate asigura matematic primul loc chiar la sfârșitul săptămânii viitoare. După ce Inter Milano nu a câștigat titlul în sezonul 2024-2025, echipa a dominat actuala campanie, iar jurnaliștii italieni sunt convinși că surprizele sunt acum excluse. Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu „e în drum către un dublu scudetto”, iar pe român îl așteaptă „un loc în istorie”.

Paralela cu Armando Castellazzi

Dacă va ridica trofeul, tehnicianul român va deveni primul interist de după Al Doilea Război Mondial care obține titlul suprem în Italia atât din postura de fotbalist, cât și din cea de antrenor principal. Până acum, singurul care a atins această bornă este Armando Castellazzi, în aprilie 1938, într-o perioadă în care clubul purta denumirea de Ambrosiana.

„La fel ca Cristian Chivu, care se află pe punctul de a deveni primul om din perioada postbelică care câștigă Scudetto atât ca jucător, cât și ca antrenor pentru Inter, Castellazzi nu era susținut de experiență, ci era însărcinat cu gestionarea tranziției, având ca far un mare jucător, Giuseppe Meazza

Alegerea unui antrenor novice era un pariu pe care Pozzani îl considera rezonabil. Doar un produs al casei, familiarizat cu dinamica internă, putea rezolva neînțelegerile trecutului și restabili ordinea într-o echipă care nu mai câștiga”, au transmis jurnaliștii din Peninsulă.

Decizii diferite după obținerea succesului

Castellazzi a fost campion ca jucător în ediția 1929-1930, reușind apoi performanța de pe bancă în 1937-1938. Ziarul italian a amintit modul în care a fost adjudecat acel campionat: „Stimulată de o perioadă de transferuri ambițioasă orchestrată de club, Ambrosiana-Inter a câștigat al patrulea Scudetto într-un sprint palpitant, după ce a depășit-o pe Juventus în penultima rundă. Meazza a ieșit în evidență ca vedetă incontestabilă, cu 20 de goluri în 26 de meciuri, adjudecându-și titlul de golgheter”.

Există, totuși, o diferență importantă între cei doi antrenori. În timp ce tehnicianul român urmează să se așeze la masa negocierilor cu conducerea clubului pentru a-și prelungi acordul scadent în 2027, Castellazzi a ales să demisioneze imediat după triumful din Serie A. Deși fixase un record valabil și astăzi, devenind cel mai tânăr antrenor care obține un Scudetto, la doar 33 de ani, italianul a decis atunci să renunțe definitiv la cariera din fotbal.