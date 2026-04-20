”Regele” a semnat cu Federația Română de Fotbal un contract valabil pe patru ani, având drept obiectiv readucerea primei reprezentative pe prima scenă a fotbalului mondial.
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Într-un clip publicat pe rețelele social media de jurnalista Pro TV Corina Caragea, Luis Figo a fost întrebat de reprezentanții mass-media, la Gala Laureus, despre Gheorghe Hagi, în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României.
Figo a evidențiat că-i dorește tot binele din lume lui Hagi.
Cei doi au fost colegi la FC Barcelona și fac parte din puținii care au jucat atât pentru catalani, cât și pentru rivala Real Madrid. Mai mult decât atât, Figo și Hagi s-au întâlnit și ca adversari, la EURO 2000, în România - Portugalia 0-1 (Costinha, 90+4').
”Hagi, da, nu eram la curent că este selecționerul României. Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine.
(n.r. Poate avea rezultatele pe care le-a obținut ca jucător?) Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că cela va fi obiectivul său, nu? Să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”, a spus Luis Figo.
Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.
În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul.
În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.