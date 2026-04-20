”Regele” a semnat cu Federația Română de Fotbal un contract valabil pe patru ani, având drept obiectiv readucerea primei reprezentative pe prima scenă a fotbalului mondial.

Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”

Într-un clip publicat pe rețelele social media de jurnalista Pro TV Corina Caragea, Luis Figo a fost întrebat de reprezentanții mass-media, la Gala Laureus, despre Gheorghe Hagi, în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României.

Figo a evidențiat că-i dorește tot binele din lume lui Hagi.

Cei doi au fost colegi la FC Barcelona și fac parte din puținii care au jucat atât pentru catalani, cât și pentru rivala Real Madrid. Mai mult decât atât, Figo și Hagi s-au întâlnit și ca adversari, la EURO 2000, în România - Portugalia 0-1 (Costinha, 90+4').

”Hagi, da, nu eram la curent că este selecționerul României. Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine.

(n.r. Poate avea rezultatele pe care le-a obținut ca jucător?) Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că cela va fi obiectivul său, nu? Să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”, a spus Luis Figo.