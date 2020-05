Cele doua cereri ale lui Inter pentru ca Lautaro Martinez sa ajunga la Barcelona! Ce vor italienii 

Transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona s-ar putea realiza zilele urmatoare.

Inter este dispusa sa negocieze cu Barcelona vanzarea lui Lautaro Martinez si ia in calcul si scaderea pretului cerut pe argentinian daca in transferul sau intra un fundas dreapta. Italienii vand optiunea Semedo ca fiind una buna, insa ar fi mai interesati de Emerson, jucator cedat la Betis in prezent.

Conform Gazzetta dello Sport, Inter cere in continuare 111 milioane de euro din clauza lui Lautaro Martinez, insa sunt dispusi sa scada pretul daca intra in transfer un jucator de care au nevoie. Desi Semedo este pe placul lor, salariul si oferta uriasa de la Manchester City l-ar indeparta de gruparea italiana, astfel Emerson devine o optiune buna pentru club.