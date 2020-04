Timo Werner, planul B pentru Barcelona! Neamtul este o tinta daca afacerea Lautaro Martinez cade

Barcelona cauta un atacant care sa il inlocuiasca pe Suarez pe termen lung.

Barcelona cauta o solutie pentru a-l inlocui pe Luis Suarez pe termen lung. Datorita pandemiei de coronavirus si crizei financiare, catalanii nu isi mai permit sa arunce cu bani si cauta un atacant la un pret cat mai mic.

Timo Werner este o solutie serioasa pentru a consolida atacul Barcelonei in cazul in care negocierile cu Lautaro Martinez nu se concretizeaza. Sefii catalani se uita si la bani, iar daca Lautaro costa 111 milioane de euro, pentru Werner ar trebui sa scoata din buzunar doar 60 de milioane.

Desi in Italia se spune ca Martinez s-ar fi inteles cu Barca, nu este deloc asa deoarece catalanii nu se afla in relatii foarte bune cu Inter Milano, confom Mundo Deportivo. Barcelona s-a interesat deja de Werner, atacantul de la Leipzig, si ia in calcul posibilitatea de a semna cu el.

Problema pentru Barca este reprezentata de faptul ca Timo Werner este urmarit de mai multe echipe mari din Europa, printre care si Liverpool, Bayern Munchen sau Juventus.

Timo Werner a inscris 88 de goluri in cele 150 de meciuri pentru Leipzig si in acest sezon a reusit sa se califice in sferturile Ligii Campionilor cu echipa germana. Are 24 de ani si a mai jucat pentru Stuttgart, insa s-a facut remarcat dupa transferul la Leipzig.