Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa a ajuns la final. Sosit în vară la clubul din Serie A, căpitanul României a avut puține realizări, a jucat în doar 4 partide din Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 contra lui AC Milan pare că i-a accelerat plecarea.

Genoa, mesaj sec la despărțirea de Nicolae Stanciu

Luni seară, Genoa a comunicat despărțirea de Nicolae Stanciu. Într-un articol amplu referitor la ultimele evenimente din cadrul clubului, "Grifonul" a scris doar câteva cuvinte despre mijlocașul român.



"Rezilierea contractului cu Stanciu, căpitanul naționalei României", a transmis sec clubul Genoa.

