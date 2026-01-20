FOTO Genoa lui Șucu, mesaj sec la plecarea lui Stanciu: doar 7 cuvinte

Genoa lui Șucu, mesaj sec la plecarea lui Stanciu: doar 7 cuvinte Stranieri
Nicolae Stanciu (32 de ani) s-a despărțit oficial de Genoa, la doar șase luni după ce se alăturase clubului din Serie A.

Nicolae StanciuGenoa
Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa a ajuns la final. Sosit în vară la clubul din Serie A, căpitanul României a avut puține realizări, a jucat în doar 4 partide din Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 contra lui AC Milan pare că i-a accelerat plecarea.

Genoa, mesaj sec la despărțirea de Nicolae Stanciu

Luni seară, Genoa a comunicat despărțirea de Nicolae Stanciu. Într-un articol amplu referitor la ultimele evenimente din cadrul clubului, "Grifonul" a scris doar câteva cuvinte despre mijlocașul român.

"Rezilierea contractului cu Stanciu, căpitanul naționalei României", a transmis sec clubul Genoa.

La Genoa, club patronat de Dan Șucu, singurii români vor rămâne cei din conducere. Formația din Liguria ocupă locul 16 în Serie A și se pregătește de partida cu Bologna.

De partea cealaltă, Nicolae Stanciu pare că se îndreaptă către o nouă aventură în fotbalul din China. Mijlocașul ar fi pe cale să semneze cu Dalian Yingbo, formație care a încheiat sezonul precedent pe locul 11 în prima ligă.

