Anuntul MOMENTULUI vine din Italia! Transferul lui Lautaro Martinez de la Inter la Barcelona are o DATA LIMITA  

Unul dintre principalele obiective ale Barcelonei pentru perioada de mercato este Lautaro Martinez.

Atacantul argentinian este dorit de catalani, care ar fi facut deja o oferta catre Inter, in care intra si doi jucatori, iar Rakitic, Umtiti si Arturo Vidal sunt numele preconizate de cotidianul catalan SPORT. Suma oferita de Barcelona este de 60 de milioane de euro, plus doi jucatori.

Transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona are deja si o data limita. Conform Gazzetta dello Sport, atacantul argentinian ar putea deveni jucatorul catalanilor in urmatoarele 10-15 zile. Negocierile dintre Inter si Barcelona s-ar afla in stare foarte avansata, iar oferta prezentata de catalani ar fi pe placul italienilor.

Vezi AICI golul marcat de Lautaro Martinez in poarta Barcelonei in grupele Champions League: