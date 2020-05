Anuntul care ar putea declansa RAZBOIUL! PSG vrea sa ii fure jucatorul Barcelonei! Lautaro Martinez, pe lista francezilor 

Transferul lui Lautaro Martinez la Barcelona s-ar putea complica.

Lautaro Martinez va fi cu singuranta unul dintre protagonistii pietei de transferuri din vara. Atacantul argentinian are deja pe urma sa cluburi importante din Europa, insa Barcelona ar fi cea mai aproape sa realizeze transferul. Conform Gazzetta dello Sport, catalanii ar trebui sa incheie afacerea cu Inter in urmatoarele 10-15 zile.

Insa, pe fir ar fi intrat si Paris Saint-Germain, care conform ESPN, ar fi pregatita sa faca o oferta buna pentru atacantul lui Inter, care este dorit si de Manchester United.

Francezii au nevoie de intarire in atac, odata cu plecarea lui Cavani, care se va realiza mai mult ca sigur in vara. Singura optiune a lor ar fi Mauro Icardi, care este venit sub forma de imprumut chiar de la Inter, si nu se stie daca PSG va exercita optiunea de cumparare sau nu.

Cu toate astea, dorinta lui Lautaro Martinez este de a merge la Barcelona pentru a juca alaturi de Leo Messi, dupa cum scrie ESPN. Catalanii ar negocia un transfer, insa sunt dispusi sa plateasca 60 de milioane de euro plus doi jucatori.

Clauza de reziliere a lui Lautaro Martinez este de 111 miloane de euro, iar cota jucatorului de 22 de ani ajunge la 64 milioane de euro, conform Transfermarkt.

