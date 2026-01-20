Corvinul este lider detașat în Liga 2

Corvinul Hunedoara, câștigătoarea Cupei României din 2024 a devenit club privat, iar la finalul acestui sezon va avea drept de promovare în Superliga. Trupa antrenată de Florin Maxim este pe primul loc în Liga 2, cu 43 de puncte acumulate în 17 etape jucate, fiind urmată de Sepsi (36p), FC Bihor (35p), ASA Tg. Mureș (33p), FC Voluntari (33p) și CSM Reșița (32p).



Pentru a obține licența pentru participarea în ediția viitoare a Ligii 1, hunedorenii au nevoie de un stadion omologat, iar arena "Michael Klein", care nu îndeplinește condițiile necesare, va fi reconstruit cu ajutorul CNI.



Pot juca la Sibiu sau Tg. Jiu, dar se pot muta la Petroșani

Noua arenă din Hunedoara ar urma să fie gata cel mai devreme la sfârșitul anului 2028, urmând să aibă 10.000 de locuri și să coste 65 de milioane de euro. Inițial, oficialii clubului au luat în calcul mutarea temporară pe Stadionul "Constantina Diță-Tomescu" din Tg. Jiu (12.518 locuri) și Stadionul Municipipal din Sibiu (12.363 de locuri), pe care mai evoluează FC Hermannstadt și Inter Stars Sibiu și unde "Corbii" au jucat meciurile cu Paksi, Rijeka și Astana, din preliminariile Europa League.



Însă, acum varianta considerată prioritară este Stadionul "Petre Libardi" din Petroșani. Arena are o capacitate de 15.000 de locuri, se găsește în același județ, la o distanță de 70 de kilometri de Hunedoara, și poate fi adus la standardele cerute cu eforturi minime, Consiliul Județean Hunedoara urmând să doteze arena cu instalație de nocturnă și sistem de degivrare a tgazonului, printr-o investiție de aproximativ 700.000 de euro. Stadionul din Petroșani era considerat unul dintre cele mai dificile deplasări din fotbalul românesc, din cauza presiunii uriașe puse de publicul gazdă, care uneori degenera în amenințări și corecții fizice.



"Au suportat prea multe nedreptăți oamenii din Valea Jiului"

"Măcar să le putem da și oamenilor din Valea Jiului o bucurie, ceva! Au suportat prea multe nedreptăți oamenii din Valea Jiului, cu locuri de muncă, cu închideri de mină, prea mult au suportat. Nu merită să mai suporte și din partea mea, din partea CJ Hunedoara, un asemenea tratament. Și sunt sigur că în Valea Jiului ar fi mult mai mulți spectatori.



Așa că nu am promis nimic, dar am analizat unde să joace și am ajuns la concluzia că să joace la Petroșani, fiindcă stadionul are două tribune mari, corespunde, dar ne obligă FRF, pentru omologare, să aibă nocturnă. Sigur că mă implic să ajut, să luăm nocturnă la Petroșani”, a precizat Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara, pentru gddhd.ro.

Foto - FC Corvinul 1921 Hunedoara, CSM Jiul Petroșani (FB)

