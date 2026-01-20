CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 81-72 (21-24, 19-22, 20-12, 21-14), luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, și continuă astfel lupta pentru calificarea în play-off.

Tyrell Reese Johnson , cu 20 p, 6 rec, a fost cel mai bun de la Corona, susţinut de Andrei Petică , 17 p, 3 rec, 3 pd.

Derrick Michael Marks , cu 13 puncte, 6 recuperări, 5 pase decisive, Marcus Anthony Lewis , cu 14 p, 3 rec, Jonathan Christopher Stark 15 p, Nandor Levente Kuti , 13 p, 4 pd, s-au remarcat de la Dinamo.

”Dinamo arată un baschet colectiv excelent și pleacă de la Brașov cu victoria!

Primele două sferturi au fost însușite de gazde însă alb-roșii au răspuns pe măsură, au întors scorul și în cele din urmă au încheiat timpul de joc la +9.

Noul venit Stark a jucat fix 20 de minute și a fost unui dintre cei mai buni jucători ai meciului cu 15 puncte iar Lewis, Marks și Kuti au completat pe tabelă cu 14, 13 respectiv 13 puncte”, a postat la final CS Dinamo Baschet.

Stark, transferat zilele trecute, nu mai jucase din toamna lui 2024, deci de mai bine de un an!

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin



1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 29 puncte (15 jocuri)

2. CSO Voluntari 28 (16)

3. FC Argeş Piteşti 27 (16)

4. SCM ''U'' Craiova 25 (15)

5. CS SCM Politehnica Timişoara 25 (16)

6. CS Dinamo Bucureşti 25 (16)

7. CS Rapid Bucureşti 24 (16)

8. CSM Târgu Mureş 24 (16)

9. CS Vâlcea 24 (15)

...

Info: Agerpres, CS Dinamo Baschet

