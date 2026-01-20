Olimpia s-a despărțit deja de patru jucători

Alexander Torvund s-a despărțit de Olimpia Satu Mare, ocupanta locului 20 în Liga 2. Atacantul cu origini maghiare și norvegiene a bifat doar 11 prezențe (764 de minute) pentru sătmăreni în prima parte a campionatului, fără să marcheze vreun gol și a decis să revină în fotbalul din țara vecină, la Budafoki MTE, care ocupă poziția a 14-a în Nemzeti Bajnoksag II. Olimpia s-a mai despărțit deja de Zsombor Deaky, Daniel Danu și Robert Mustacă, urmând ca în zilele următoare să mai fie reziliate contractele a încă cinci fotbaliști.



Torvund, coleg cu Szoboszlai, Schafer și Bolla la naționalele de juniori ale Ungariei

Alexander Torvund (25 de ani / 177cm) este născut la Baerum (Norvegia), dar familia sa s-a mutat în Ungaria când avea un an și aceasta s-a format la juniorii cluburilor Barati Borlanbda, Rakospalotai, MTK Budapesta, Vasas, Videoton și Stabaek. La nivel de seniori a jucat pentru Videoton (2018), Ullern IF (2018-2019), Stabaek Fotball (2019-2020), Mezokovesd (2020), Szentlorinc (2020-2021), Csakvar (2021-2023), Tiszakecske (2023-2024), FK Csikszereda (2024-2025), Olimpia Satu Mare (2025) și Budafoki (2026).



El are selecții pentru naționalele Ungariei U17 (6 meciuri, 1 gol), U18 (5 meciuri, 1 gol) și U19 (17 meciuri, 3 goluri), fiind considerat vârf de generație, într-o echipă care îi mai cuprindea pe Dominik Szoboszlai (Liverpool), Adam Varga (Ferecvaros), Attila Mocsi (Caykur Rizerspor), Bendeguz Bolla (Rapid Viena), Andras Schafer (Union Berlin) și Tamas Kiss (Anorthosis Famagusta). Poate juca ca atacant central, extremă dreapta și mijlocaș ofensiv și este cotat la 75.000 de euro.

