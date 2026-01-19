Nicolae Stanciu, transferat în 2013 de la FC Vaslui pentru suma de un milion de euro, a devenit rapid un jucător-cheie la formația lui Gigi Becali și, ulterior, căpitanul echipei naționale a României.



Mijlocașul central născut la Craiva avea să plece după trei ani petrecuți în capitala României în Belgia, după ce formația RSC Anderlecht plătea nici mai mult nici mai puțin de 11 milioane de euro pentru serviciile sale.



Jugurtha Hamroun: „Stanciu a fost un jucător spectaculos”



La mai bine de un deceniu distanță, Jugurtha Hamroun, fost mijlocaș ofensiv al FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre relația sa cu actualul internațional român și nu a ezitat să-l descrie în termeni elogioși.



Stanciu a evoluat la FCSB între 2013 și 2016, a cucerit două titluri de campion și a adunat 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive.



„Am jucat cu el la FCSB și sunt mândru că am avut șansa asta. E un jucător extraordinar, spectaculos, foarte bun. Atât la club, cât și la națională, a fost mereu important. Are o carieră fantastică și e un om de caracter”, a declarat Hamroun pentru Sport.ro.



Nicolae Stanciu joacă în Serie A dar poate reveni în China



După experiențe în Cehia, Arabia Saudită și China, Nicolae Stanciu a revenit, în vara acestui an, într-un campionat de top. Mijlocașul a semnat cu Genoa, club patronat de Dan Șucu, acționar majoritar și la Rapid București.



La momentul redactării acestui articol, Stanciu a strâns șapte meciuri în Serie A și a marcat un gol. Totuși, aventura sa în Italia pare aproape de final.



Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunțat că Genoa i-a reziliat deja contractul, urmând ca despărțirea să fie oficializată în perioada următoare.



În acest context, presa din China a dezvăluit că Stanciu negociază cu Dalian Yingbo, informație confirmată și de Wang Kui, fiul patronului clubului. TOATE DETALIILE AICI.

