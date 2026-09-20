Ce i-a spus Gasperini lui Lautaro Martinez imediat după AS Roma - Inter: „Mereu”

AS Roma a remizat pe teren propriu în fața lui Inter, scor 2-2, în urma unui meci din runda a 5-a de Serie A.

Golurile formației din capitala Italiei au fost marcate de Manu Kone (6', 37') în timp ce „nerazzurrii” au înscris prin Lautaro Martinez (46', 79').

Ce i-a spus Gasperini lui Lautaro Martinez imediat după AS Roma - Inter

Antrenorul lui AS Roma s-a îmbrățișat cu Lautaro Martinez la finalul meciului și i-a spus câteva cuvine la ureche.

La conferința de presă de după meci, Gian Piero Gasperini a fost întrebat ce i-a transmis golgheterului argentinian.

„Lautaro marchează mereu împotriva mea, iar la finalul meciului i-am spus să se oprească!

În realitate, marchează împotriva tuturor! Este un jucător respectat de toată lumea, în ciuda dezamăgirii pe care o provoacă adversarilor!”, a spus Gian Piero Gasperini, la conferința de presă de după meci.