Ce i-a spus Gasperini lui Lautaro Martinez imediat după AS Roma - Inter: „Mereu”

Ce i-a spus Gasperini lui Lautaro Martinez imediat după AS Roma - Inter: „Mereu” Serie A
SPORT.RO
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Gasperini s-a dus imediat după remiza cu Inter la Lautaro Martinez și i-a transmis un mesaj.

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InterSerie ALautaro MartinezAS Romacristi chivugian piero gasperini
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AS Roma a remizat pe teren propriu în fața lui Inter, scor 2-2, în urma unui meci din runda a 5-a de Serie A.

Golurile formației din capitala Italiei au fost marcate de Manu Kone (6', 37') în timp ce „nerazzurrii” au înscris prin Lautaro Martinez (46', 79').

Ce i-a spus Gasperini lui Lautaro Martinez imediat după AS Roma - Inter

Antrenorul lui AS Roma s-a îmbrățișat cu Lautaro Martinez la finalul meciului și i-a spus câteva cuvine la ureche.

La conferința de presă de după meci, Gian Piero Gasperini a fost întrebat ce i-a transmis golgheterului argentinian.

„Lautaro marchează mereu împotriva mea, iar la finalul meciului i-am spus să se oprească!

În realitate, marchează împotriva tuturor! Este un jucător respectat de toată lumea, în ciuda dezamăgirii pe care o provoacă adversarilor!”, a spus Gian Piero Gasperini, la conferința de presă de după meci.

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Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter: 100 de puncte în doar 43 de meciuri

Inter a revenit pentru a treia oară consecutiv de la 0-2 în acest sezon, însă de această dată nu a mai reușit să câștige. Roma a înscris de două ori prin Manu Kone, în minutele 6 și 37, iar Lautaro Martinez a redus diferența după pauză. Atacantul argentinian a egalat în minutul 79.

Cu acest punct, Chivu a ajuns la 100 de puncte în 43 de meciuri de Serie A pe banca lui Inter. Românul a obținut 87 de puncte în sezonul trecut, când a cucerit Serie A și Coppa Italia, iar în actuala stagiune are deja 13 puncte.

Performanța îl plasează pe Chivu pe primul loc în topul antrenorilor lui Inter care au ajuns cel mai repede la 100 de puncte în Serie A. Antonio Conte deținea anterior recordul, cu 47 de partide.

Bilanțul lui Chivu în primele 43 de meciuri de campionat este impresionant, cu 31 de victorii, șapte remize și doar cinci înfrângeri, golaveraj 104-43. Media este de 2,33 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

Întrebat despre această bornă la conferința de presă, Chivu a fost scurt: „Sunt doar cifre. Mergem mai departe!”.

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