Roma a controlat pe deplin prima parte a meciului, iar asta s-a văzut și pe tabela de marcaj. Gazdele au punctat de două ori prin Kouadio Kone, care a deschis scorul în minutul 6 și a majorat diferența în minutul 37.

În actul secund, balanța s-a echilibrat, iar Lautaro Martinez și-a trecut numele pe tabela de marcaj imediat după startul reprizei secunde (min. 46). Pe final, tot el a adus egalul pentru gruparea ”nerazzurrilor” (min. 79).

Cristi Chivu, reacție categorică după nebunia din Roma - Inter: ”Este adevărul absolut!”

După meci, Cristi Chivu a vorbit despre evoluția elevilor săi și și a recunoscut că prima repriză nu l-a mulțumit deloc. Antrenorul lui Inter s-a arătat însă mulțumit de reacția echipei după pauză, când a văzut mai multă atitudine, determinare și personalitate.

”Încep cu repriza a doua. Ce aveam de spus despre prima repriză am spus la pauză și rămâne între mine și ei: este adevărul absolut și asta este ceea ce cred. Sunt convins că și ei știu acest lucru.

În repriza a doua, prin atitudine, determinare, calitate și personalitate, am făcut un meci foarte bun: am întâlnit o echipă puternică și a fost un meci frumos. Am arătat ceva în plus față de începutul sezonului: de aici aș porni. Vom munci pentru a corecta anumite lucruri care rămân între noi. A fost un punct bun obținut pe un teren deloc ușor.

Trebuie să fim mai buni în modul în care abordăm meciul și în felul în care înțelegem adversarul: se întâmplă, înveți și mergi mai departe. Suntem într-un punct bun față de anul trecut, când eram într-o situație mai rea: am avut două confruntări directe cu Napoli și Roma. Avem 13 puncte, ceea ce este un rezultat bun. Mai este mult de parcurs, dar păstrez lucrurile bune din repriza a doua.

Motivele primei reprize? Ceea ce spun rămâne acolo și nu vin aici să spun anumite lucruri: știm cu toții ce nu am făcut. În fotbal există două faze ale jocului și trebuie să ne îmbunătățim atunci când nu avem mingea.

Eu, cel mai rapid antrenor al lui Inter care ajunge la 100 de puncte? Sunt doar cifre, mergem înainte”, a spus Cristi Chivu la DAZN, după meci.