Inter a revenit pentru a treia oară consecutiv de la 0-2 în acest sezon, însă de această dată nu a mai reușit să câștige. Roma a înscris de două ori prin Manu Kone, în minutele 6 și 37, iar Lautaro Martinez a redus diferența după pauză. Atacantul argentinian a egalat în minutul 79.

Cristi Chivu a intrat în istoria lui Inter: 100 de puncte în doar 43 de meciuri

Cu acest punct, Chivu a ajuns la 100 de puncte în 43 de meciuri de Serie A pe banca lui Inter. Românul a obținut 87 de puncte în sezonul trecut, când a cucerit Serie A și Coppa Italia, iar în actuala stagiune are deja 13 puncte.

Performanța îl plasează pe Chivu pe primul loc în topul antrenorilor lui Inter care au ajuns cel mai repede la 100 de puncte în Serie A. Antonio Conte deținea anterior recordul, cu 47 de partide.

Bilanțul lui Chivu în primele 43 de meciuri de campionat este impresionant, cu 31 de victorii, șapte remize și doar cinci înfrângeri, golaveraj 104-43. Media este de 2,33 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt.

Întrebat despre această bornă la conferința de presă, Chivu a fost scurt: „Sunt doar cifre. Mergem mai departe!”.

După primele cinci etape, Inter și AS Roma au câte 13 puncte și sunt neînvinse. Roma ocupă primul loc datorită golaverajului, în timp ce Inter este pe poziția secundă.