Cand se va retrage Buffon?! "Poate spun stop" Meciul care inca il bantuie pe portarul lui Juventus

Gianluigi Buffon a apropie de finalul unei cariere incredibile in care a castigat aproape toate trofeele posibile.

Italianului ii lipseste din palamares Liga Campionilor si a fost foarte aproape sa fie inclus in primul 11 cu cel mai mare impact din istoria fotbalului alcatuit de France Football, unde a fost rezerva lui Lev Yashin, singurul portar din istorie care a castigat Balonul de Aur.

Jucatorul lui Juve a oferit un interviu pentru L'Equipe si a vorbit despre dezamagirile si bucuriile din cariera sa, dar si de momentul cand se va retrage.

Buffon a scos in evidenta sfertul de finala al Ligii Campionilor din 2018 cand Juventus a incercat sa intoarca un 0-3 suferit impotriva lui Real Madrid! Italienii au marcat 3 goluri in retur, dar Ronaldo a inscris in prelungirile partidei de la 11 metri si i-a trimis pe spanioli in semifinale.

Pe Buffon il bantuie meciul din sferturile de finala Champions League din 2019, de pe vremea cand era la PSG. Francezii au castigat in tur cu 2-0, dar in retur au fost invinsi la Paris cu 1-3, iar italianul a fost titular si a gresit la un gol marcat de britanici

"Este un meci la care ma gandesc de cel putin 4 ori pe saptamana. Starneste multe regrete. Eram sigur ca voi juca finala in acea editie. A fost o demonstratie de forta in tur la Manchester. Din pacate, si eu sunt vinovat, a fost o greseala de neiertat pentru cineva cu experienta mea.

Si nu neaparat la primul lor gol! Am crezut ca returul este o simpla formalitate, aveam 2-0, iar ei veneau cu doar doi titulari si in rest multi tineri. Iar eu ar fi trebuit sa-mi avertizez coechipierii sa nu se culce pe o ureche,” a declarat Buffon pentru L'Equipe.

Italianul a dezvaluit si cum a ajuns la PSG, dupa ce Juventus nu i-a mai prelungit contractul.

"Eram foarte suparat, si i-am spus impresarului meu, mai mult in gluma, sa nu ma sune decat daca sunt oferte de la Barcelona, Real Madrid sau PSG. Ghici cine a sunat trei saptamani mai tarziu.

PSG este un club mare, nu-i lipseste nimic. Poate bate pe oricine. Singurul defect este ca uneori nu sunt asa motivati, dar a venit Leonardo, care are o cultura italiana", a spus Buffon.

Gianluigi Buffon este fotbalistul cu cele mai multe prezente in Serie A, 652, si a vorbit despre momentul cand s-ar putea retrage.

"Mai am contract pana in iunie, apoi nu stiu ce se va intampla. Poate spun stop, poate mai joc 2-3 ani", a spus italianul.