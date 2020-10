Gianluigi Buffon a ajuns la o borna ISTORICA! Recordul care va deveni imposibil de depasit de oricine! 

Gianluigi Buffon a evoluat in meciul terminat de Juventus la egalitate contra celor de la Crotone, pentru a 650-a oara in cariera de fotbalist profesionist in campionatul Italiei.

Legendarul portar care in ianuarie anul viitor va face 43 de ani, nu are de gand sa se opreasca. Buffon l-a depasit in iulie pe Paolo Maldini, fostul fundas avand 647 de meciuri disputate in Serie A.

Gianluigi Buffon a debutat in Italia in 1995, iar de atunci a apucat sa joace chiar si cu copiii unor fosti coechipieri. El chiar are un obicei prin care colectioneaza tricourile fiilor de fotbalisti pe care ii intalneste.

"In colectia mea ii am pe Enrico Chiesa si Federico Chiesa, Lillian Thuram si Marcus Thuram, George Weah si Timothy Weah, iar acum pe Maldini si Daniel", declarase Buffon dupa o partida cu Milan.

Buffon mai are contract cu Juventus pana in vara lui 2021, dar nu se gandeste sa se retraga.

"In ceea ce priveste viitorul, am lasat viata sa-mi arate calea. In acest moment mi-as face rau daca as crede ca voi inceta sa joc, pentru ca simt ca sunt un punct de referinta", a declarat Buffon.

