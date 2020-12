Ca de la legenda la legenda! Buffon si Messi au facut schimb de tricouri, dupa ce italianul a reusit o performanta uriasa la aproape 43 de ani!

Juventus a invins-o pe Barcelona in deplasare, scor 3-0.

Gratie acestei victorii, torinezii au urcat pe prima pozitie in Grupa G, iar in optimi vor avea sansa de a pica cu un adversar mai slab cotat. Chiar daca Cristiano Ronaldo a reusit o dubla din penalty, Buffon a reusit sa pastreze poarta intacta pentru Juventus in patru decenii diferite (90', 00', 10', 20').

Barcelona a avut sapte suturi pe poarta lui Juventus, toate trimise de catre Messi. Buffon le-a parat pe toate. Leo a reusit intr-un singur meci sa marcheze impotriva italianului, din sase partide disputate.

Buffon si-a facut debutul in Champions League intr-un meci contra Spartei Praga, pe data de 17 septembrie 1997, de pe vremea cand evolua la Parma. Partida de acum 23 de ani s-a incheiat cu scorul de 0-0.

La finalul partidei, in ciuda rezultatului dezastruos pentru Barcelona, Messi a avut puterea de a-l aprecia pe Buffon si i-a cerut tricoul veteranului, care pe 28 ianuarie anul viitor va face 43 de ani.