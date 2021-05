S-a aflat motivul pentru care Buffon vrea sa plece de la Juventus! Ce isi dorea portarul italian de la Pirlo inainte sa se retraga

Buffon a ales sa plece de la Juventus la finalul sezonului curent.

Gianluigi Buffon a avut performante uriase pentru clubul la care a evoluat 683 de partide in toate competitiile de-a lungul anilor. Are zece titluri de campion al Italiei si a mai adunat inca 21 de trofee cu Juventus.

"Viitorul meu este clar si conturat. Anul acesta, aceasta experienta frumoasa si foarte lunga cu Juve se va incheia definitiv", a declarat portarul lui Juventus pentru beINSport.

Potrivit Gazzetta dello Sport, relatia cu Andrea Pirlo este unul dintre motivele pentru care Buffon a alesa sa plece de la "Batrana Doamna" la finalul sezonului. Cei doi sunt prieteni foarte buni si au reusit sa castige multe trofee impreuna, inclusiv Cupa Mondiala din 2006. Totusi, potrivit sursei citate, Buffon dorea sa joace mai multe meciuri in acest sezon si ar fi vrut sa fie mai implicat in vestiarul echipei.

Gigi Buffon a fost prezent pe teren in doar 12 partide in toate competitiile in acest sezon si va juca astazi in meciul cu Sassuolo.

