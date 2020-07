Titular in derby-ul orasului Torino, Buffon scrie istorie in Serie A! Ce record a stabilit legendarul portar al lui Juventus

Gianluigi Buffon este de neoprit!

Portarul in varsta de 42 de ani a prins primul 11 al lui Juventus in derby-ul orasului Torino si a stabilit un record in Serie A.

El a devenit jucatorul cu cele mai multe prezente in campionatul italian.

Buffon a adunat, de-a lungul carierei, 648 de meciuri, cu unul mai mult decat legendarul Paolo Maldini.

Acest numar este remarcabil in conditiile in care Buffon a jucat cu Juventus si in Serie B, petrecand un sezon si in Ligue 1, unde a evoluat pentru PSG.

Cu siguranta, goalkeeper-ul nu se va opri aici, cu atat mai mult cu cat el si-a prelungit intelegerea cu supercampioana Italiei.