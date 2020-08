"MOSUL" Buffon nu s-a lasat de fotbal, dar iubita sa DA! Decizia SOCANTA care ii lasa cu ochii in soare pe fanii Ilariei D’Amico

In timp ce portarul lui Juventus isi continua cariera la 42 de ani, partenera sa de viata a iesit definitiv din lumea sportului-rege.

La cateva zile dupa deceptionanta eliminare din Liga Campionilor, contra lui Lyon, Gianluigi Buffon a plecat in vacanta impreuna cu iubita Ilaria D’Amico (46 de ani) si cu cei trei baieti ai sai, dintre care doi sunt cu fosta sotie, Alena Seredova. "Mauritius? Nu, Lunigiana", a mentionat celebrul portar italina pe Instagram, precizand astfel locul in care a ales sa se relaxeze.

Daca Buffon se pregateste pentru startul unui nou sezon in tricoul "Batranei Doamne", Ilaria tocmai si-a anuntat despartirea de fotbal. Sexy-prezentatoarea postului Sky Sport a decis sa faca o schimbare majora si sa se concentreze pe alte proiecte. "As fi putut continua la infinit, e o masinarie pe care o cunosc perfect, dar vreau ceva nou. Perioada de carantina a avut un rol major. M-am intrebat ce vreau sa fac si am simtit ca am nevoie de alte provocari. Cu sportul am obtinut tot ce se poate, a fost un parcurs frumos", e mesajul de adio pe care Ilaria D’Amico.