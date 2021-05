BREAKING NEWS | Juventus a anuntat oficial despartirea de Pirlo! Care sunt detaliile contractului semnat de Allegri

Acesta va fi inlocuit cu Max Allegri, care va reveni la Juventus dupa un sezon in care a fost departe de echipa.

Andrea Pirlo va fi inlocuit de Max Allegri. Antrenorul va reveni la Juventus dupa doua sezoane in care a stat departe de club. De la plecarea sa, Juventus a fost pregatita, pe langa Pirlo, de Sarri.

Fara angajament dupa ce s-a despartit de Juventus in urma cu doi ani, cand nu a mai dorit sa-si prelungeasca contractul, Massimiliano Allegri revine pe banca formatiei unde a castigat cele mai multe trofee din cariera. Cel mai probabil, acesta va fi prezentat astazi.

Official. Andrea Pirlo has been sacked by Juventus. Massimiliano Allegri will be announced soon as new manager. ⚪️⚫️ #Juventus

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, contractul lui Allegri este valabil pana in 2025, antrenorul urmand a incasa anual 9 milioane de euro.

Massimiliano Allegri has signed his contract until June 2025 as new Juventus manager, done and completed. Salary around €9m net per season. He’s back after he decided not to wait for Real Madrid - official statement in the next hours, here we go confirmed. ⚪️⚫️ #Juventus