EXCLUSIV | Sepsi anunta schimbari masive de lot pentru sezonul urmator! Ce jucator important a semnat deja cu echipa lui Grozavu

Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul cu FC Botosani din ultima etapa a playoff-ului Ligii 1.

Doi jucatori au fost deja anuntati ca vor pleca de la Sepsi. Rachid Bouhenna a semnat in secret cu CFR Cluj si va evolua din vara la campioana Romaniei, iar Pavol Safranko va pleca in Africa de Sud, la Mamelodi Sundowns.

Managerul covasnenilor, Cornel Sfaiter, a vorbit in aceasta dimineata, la Pro X, despre schimbarile de lot pe care le va suferi Sepsi, inainte de sezonul urmator, in care echipa ar putea evolua in premiera in cupele europene.

"Un sezon bun si suntem doar la al patrulea sezon in liga 1. Intr-adevar este o performanta si avem sanse mari sa mergem in Europa. Aseara a fost o victorie de moral, un joc placut si e important ca am castigat. Eu personal aveam o revansa de luat cu Botosani. I-am felicitat pe baieti si i-am rugat sa se refaca pentru meciul cu Viitorul. De la anul ne vom muta pe arena noua, dar la finalul lui august o sa fie cu siguranta gata.

Nu va fi usor, dar ne dorim mai mult de la an in an. Vrem in primul rand de la anul sa ne calificam in playoff, apoi vom vedea daca ne vom bate la titlu sau nu. Am invins CFR si FCSB, pe toate le-am invins. Suntem pe locul 2 la punctaj in playoff dupa CFR. Leo doreste sa continue la noi, il lasam sa aiba liniste pentru ca trebuie sa fie concentrat pentru partida de duminica. Noi am renuntat deja la 5 jucatori, a ramas un grup destul de bun aici la Sfantu Gheorghe, important e sa fim sanatosi si sa trecem cu bine de jocul de duminica.

Cand esti in playoff si joci bine, echipele mari se intereseaza de jucatorii tai. L-am uitat deja pe Vukusic, nu s-a impus nici la FCSB, a ales acel drum, dar din pacate nu a confirmat. Suntem in discutii si cu alt jucatori, l-am luat deja pe Barbut. Luni vom anunta o serie de jucatori", a spus Cornel Sfaiter, la Ora exacta in sport.

Sepsi va disputa duminica meciul decisiv pentru calificarea in Conference League, impotriva celor de la Viitorul Constanta.