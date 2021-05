EXCLUSIV | "La Craiova e o presiune permanenta! Va fi o provocare pentru el!" Ce spune Sandoi despre numirea lui Mutu la FCU Craiova

Adrian Mutu o va pregati pe FCU Craiova in urmatorul sezon al Ligii 1.

Emil Sandoi a comentat in aceasta dimineata, la Pro X, numirea lui Mutu pe banca tehnica a oltenilor. Actualul antrenor al Chindiei Targoviste a spus ca Mutu va resimti o presiune uriasa la Craiova, acolo unde orgoliile sunt mari, iar sefii isi doresc rezultate cat mai bune.

"Adrian a fost un fotbalist de marca pe care l-a avut Romania. A jucat la un nivel incredibil si a avut rezultate, realizari fantastice. Si in cariera de antrenor, in momentul in care a inceput, am vazut la turneul final o echipa nationala de tineret disciplinata, care a obtinut rezultate bune cu adversari care avusesera un parcurs mai bun in calificari.

Va fi o provocare si pentru el pentru ca Craiova fotbalistica e altceva, e o presiune permanenta. Toata lumea isi doreste rezultate dintre cele mai bune. Nu va fi usor, sunt convins de asta, dar stiind ca e un baiat dornic sa obtina performanta, foarte implicat in fenomen, ii doresc multa bafta", a declarat Emil Sandoi la Ora exacta in sport.

