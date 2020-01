BREAKING NEWS | Benzar a fost prezentat OFICIAL la noua echipa! Cu cine s-a inteles fundasul roman

Romario Benzar a plecat de la Lecce.

Benzar a parasit-o pe Lecce, unde nu mai jucase de la inceputul lui decembrie. Fundasul s-a inteles cu Perugia si a fost prezentat oficial.

Perugia evolueaza in liga secunda din Italia si se lupta pentru promovare. Noua echipa a lui Benzar este pe locul 10 in Serie B, cu 27 de puncte dupa 20 de meciuri si este la 8 puncte de locul 2, pozitie care duce direct in Serie A.

Benzar a plecat de la FCSB in vara anului trecut, cand a fost vandut la Lecce in schimbul a 2 milioane de euro. Fundasul nu a reusit sa se impuna in Serie A si antrenorul nu a fost multumit de prestatiile sale.

Benzar va fi coleg cu un alt roman la Perugia. Vlad Dragomir a ajuns la echipa din Serie B in august 2018, cand a plecat de la Arsenal Londra.