Revine la FCSB? Anuntul oficial facut de Lecce: ce se va intampla cu Benzar, unul dintre cei mai scumpi jucatori din istoria clubului

Probleme pentru Romario Benzar la Lecce.

Clubul italian pare dispus sa renunte la fundasul dreapta roman in perioada de mercato din iarna din moment ce tocmai au transferat un jucator pe postul sau. Giulio Donati, in varsta de 29 de ani, a semnat un contract pana in vara anului viitor, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon. Mutarea lui Donati a fost deja anuntata in mod oficial de gruparea italiana.

Donati are peste 100 de meciuri jucate in Bundesliga. 124 de partide, mai exact, jucate pentur Bayer Leverkusen si Mainz. Donati a crescut la juniorii lui Inter, dar a jucat doar cateva meciuri in Cupa Italiei pentru formatia de seniori. A fost imprumutat la Lecce, Padova si Grosseto inainte de a pleca in Germania.

Romario Benzar a fost adus in vara de la FCSB in schimbul a doua milioane de euro. Potrivit Gazzetta dello Sport este unul dintre cele mai scumpe transferuri realizate vreodata de Lecce si are si cel mai mare salariu din lot. Benzar a jucat doar 98 de minute pentru Lecce in Serie A si alte 58 de minute in Cupa Italiei.