"TE PUP, PA, PA!" :) Anunt de ULTIMA ORA al italienilor in legatura cu Romario Benzar! Ce se va intampla cu jucatorul roman

Romario Benzar (27 ani) ar putea pleca de la Lecce dupa doar jumatate de an.

Gruparea italiana nu il mai doreste pe Romario Benzar, care ar putea pleca in aceasta iarna de la echipa. Fundasul roman a jucat doar 4 meciuri in tricoul lui Lecce in acest sezon, in toate competitiile, iar presa italiana il da ca si plecat.

Intr-un articol intitulat: "Benzar se poate intoarce acasa", site-ul italian newsimedia.net a scris despre ofertele pe care jucatorul roman le-ar avea, care nu ar fi putine la numar.





"Benzar ar putea ajunge in Turcia, Spania sau Romania", scriu italienii.

Conform Transfermarkt, cota lui Benzar se ridica la 1.8 milioane de euro. Jucatorul a fost transferat de la FCSB in vara, in schimbul sumei de 2 milioane de euro.