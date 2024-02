„După el, marele vid?” L'Equipe scrie despre sfârșitul 'erei Kylian Mbappe' la Paris Saint-Germain 

Kylian Mbappe se desparte de Paris Saint-Germain după șapte ani petrecuți pe Parc des Princes. Fotbalistul a decis să plece la finalul sezonului actual, când îi expiră contractul, după săptămâni de discuții, în care oficialii parizieni i-au propus prelungirea și un salariu mult mai mare decât cel pe care îl are deja.

Atacantul francez s-a decis însă să plece de la PSG, punând astfel capăt unei ere în care a fost pionul principal al echipei din capitala Parisului. Cotidianul L'Equipe a scris despre ce se va întâmpla cu Paris Saint-Germain după plecarea lui Kylian Mbappe de la echipă.

L'Equipe: „Marele vid pentru PSG după plecarea lui Kylian Mbappe”

Francezii au analizat ce înseamnă pentru Paris Saint-Germain plecarea lui Kylian Mbappe de la echipă și cum va afecta echipa pe toate planurile.

„Pe lângă pierderile în materie de imagine, plecarea lui Kylian Mbappe va cauza o mare problemă pe plan sportiv. În afara statutului simbolic de cel mai bun marcator din istorie, campioana din Ligue 1 pierde și baza proiectului definit în vara lui 2022.

La vremea respectivă, oficialii clubului au hotărât să construiască o echipă pe măsură, pentru a-l convinge pe atacant să-și prelungească contractul.

În vara lui 2023, Paris pornește o revoluție spectaculoasă: Lionel Messi este lăsat să plece, Neymar este dat afară, dispare politica vedetelor. Sunt evidențiate alte valori: colectivul, dăruirea, tinerețea, pentru a construi o bază durabilă.

Plecarea lui Mbappe va arunca clubul în necunoscut. Fără marcatorul principal, provocarea lui Luis Enrique devine una complexă. Din august 2017, Kylian Mbappe a marcat 243 din cele 878 de goluri ale echipei, adică 27,7%. Și dacă ne gândim la acest sezon, procentul crește la 38,7%. Al doilea marcator este Kolo Muani, cu 9 reușite față de cele 31 ale căpitanului Franței”, se arată în articolul amplu publicat pe celebra publicație.

Paralela dintre 'era Mbappe' și 'era Ibrahimovic'

Totodată, francezii scriu despre momentul important, dar și delicat în care se găsește PSG, care va trebui să își „reconstruiască” identitatea, existând posibilitatea de a se crea una colectivă, nu individuală, așa cum s-a întâmplat până acum.

„PSG se află la o răscruce de drumuri. Văzând plecarea principalei vedete, care nu și-a ascuns niciodată ambiția personală, clubul are posibilitatea de a urma și a duce la capăt strategia creări unei identități colective. Chiar dacă asta înseamnă o anumită cădere sau scădere a așteptărilor. Perioada care începe amintește, într-un alt fel, de sfârșitul erei Ibrahimovic. Sezonul care a urmat plecării suedezului a fost singurul, în zece ani, în care PSG nu a avut un jucător emblematic. Restul îl știm. După un an de tranziție, PSG a zguduit lumea aducându-l pe Neymar pentru 222 milioane de euro”.

Kylian Mbappe a ajuns la Paris Saint-Germain în august 2017, inițial sub formă de împrumut de la AS Monaco. Un an mai târziu, parizienii plăteau 180 de milioane de euro în schimbul său. Atacantul francez a scris istorie în tricoul lui PSG, iar acum părăsește echipa după 290 de meciuri jucate și 243 de goluri marcate până în prezent, cărora li se adaugă și 105 assist-uri.

Fotbalistul este golgheterul all-time al grupării franceze, iar până la finalul sezonului va seta o bornă care, cu siguranță, va fi greu de atins. A mai jucat pentru AS Monaco 60 de meciuri și a înscris 27 de goluri. Atacantul are și 75 de prezențe alături de naționala Franței, cu care a câștigat titlul mondial în 2018, fiind jucător cheie atât în Rusia cât și în Qatar, unde a impresionat cu o super-prestație în finala cu Argentina, unde a reușit un hat-trick. În total, a înscris 46 de goluri alături de repreentativa căreia îi este căpitan în prezent.